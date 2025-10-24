"La finalidad era recuperar las drogas robadas"

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados.

A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer medianteviolencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Al tratarse de acusaciones graves como narcotráfico y secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.

