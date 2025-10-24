urgente24
FISCAL ADRIÁN ARRIBAS

"La finalidad era recuperar las drogas robadas"

El fiscal Adrián Arribas sostuvo que “la finalidad” del triple crimen de Florencio Varela “era recuperar las drogas robadas”.

24 de octubre de 2025 - 19:22
El fiscal Adrián Arribas sostuvo que “la finalidad” del triple crimen con sello narco en Florencia Varela “era recuperar las drogas robadas”. Además pidió prisión preventiva para los detenidos y el traspaso de la investigación al fuero federal. “Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, remarcó el funcionario judicial quien definió como “global” el análisis realizado en el planteo.

Con respecto a la hipótesis que sostiene que la orden para perpetrar los crímenes fue dada desde Perú, el fiscal indicó que “está bajo investigación”.

V&iacute;ctimas del triple crimen narco en Florencio Varela

Víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela

A quiénes alcanza la decisión

La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda;

Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva;

Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados.

A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer medianteviolencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Al tratarse de acusaciones graves como narcotráfico y secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.

