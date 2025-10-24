El fiscal Adrián Arribas sostuvo que “la finalidad” del triple crimen con sello narco en Florencia Varela “era recuperar las drogas robadas”. Además pidió prisión preventiva para los detenidos y el traspaso de la investigación al fuero federal. “Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, remarcó el funcionario judicial quien definió como “global” el análisis realizado en el planteo.
FISCAL ADRIÁN ARRIBAS
"La finalidad era recuperar las drogas robadas"
El fiscal Adrián Arribas sostuvo que “la finalidad” del triple crimen de Florencio Varela “era recuperar las drogas robadas”.
Con respecto a la hipótesis que sostiene que la orden para perpetrar los crímenes fue dada desde Perú, el fiscal indicó que “está bajo investigación”.
A quiénes alcanza la decisión
La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda;
Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva;
Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra
Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.
Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados.
A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de
Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer medianteviolencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.
Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de
Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.
Al tratarse de acusaciones graves como narcotráfico y secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.
Más noticias en Urgente24
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Javier Milei forzado a apurar el 2.0: Más ruido que nueces...
Esto se pone espeso: Pensando el 27/10, Javier Milei acusa al Congreso de "destituyente"
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos