La Corte Suprema dejó en firme a Santilli al frente de la lista de LLA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/blogdelderecho/status/1981763244143653241&partner=&hide_thread=false AHORA | La Corte Suprema rechazó, por incumplimiento de los requisitos formales, el recurso extraordinario de Malena Galmarini contra la resolución que aceptó que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza en lugar de Karen Reichardt. pic.twitter.com/LqEE8HXCcZ — Palabras del Derecho (@blogdelderecho) October 24, 2025

De todas formas, será Espert quien esté en la lista dado que la Cámara Electoral resolvió que estaban cumplidos todos los plazos formales para la reimpresión de boletas. En esta elección debuta la Boleta Única de Papel (BUP), que incluye a todas las fuerzas políticas en una sola papeleta.

En primera instancia, Fuerza Patria cuestionó el ascenso de Santilli en la lista y consiguió un fallo favorable del juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla.

El juez dijo que debía ser Reichardt la primera de la lista para respetar la paridad de género.

Sin embargo, el Gobierno apeló esa decisión y la Cámara anuló lo resuelto por el juez Alejo Ramos Padilla y lo criticó porque dijo que hizo una sobre interpretación de las normas cuando, en realidad, el decreto que reglamenta la ley electoral señala que ante la renuncia de un postulante debe reemplazarse por el siguiente del mismo género.

El tribunal fundó su pronunciamiento -firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera- en la aplicación de la ley de paridad de género y en su decreto reglamentario, el 171/19, tal como pidió la representación legal de LLA.

Consideró que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género, en este caso Santilli, que estaba ubicado tres en el listado.

Fuerza Patria planteó un recurso extraordinario contra esta decisión, pero la Corte Suprema de Justicia lo rechazó por razones formales.

