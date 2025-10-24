El calvario de Lourdes Fernández: La inacción de la Justicia y un violento que abusó

image

Cuando el amor duele: el calvario de Lourdes Fernández

Lo más tremendo de todo esto es que Lourdes lo contó hace rato, y no hubo reflejos de nadie. En noviembre de 2022 subió una foto con la cara marcada y escribió en Instagram: "Si pasa, denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele". Estaba pidiendo ayuda a su manera, como hacen tantas mujeres que siguen atrapadas entre el amor y el terror.

image Lourdes Fernández sufrió violencia psicológica y física durante años, denunciando públicamente los abusos de su exnovio sin recibir protección efectiva.

Lissa Vera, su compañera en Bandana, lo definió sin vueltas como: "una persona muy peligrosa. Siempre la saboteó: shows, viajes, pasajes. Tenía acceso a todo y lo usaba para controlarla. Está enamorada, es patológico", declaró a La Nación. Virginia Da Cunha también habló tras el rescate: "Sabíamos sin saberlo que estaba con él y podía salir aún más perjudicada".

Todo esto muestra cómo el sistema sigue fallando. Las perimetrales se rompen, los botones antipánico se devuelven, los jueces no avanzan. Y en el medio, las víctimas quedan solas. Lourdes apareció viva, pero pudo no hacerlo. Y eso es lo que más duele: que solo haya reacción cuando ya hay un operativo, un video, una ambulancia.

image Finalmente, Lourdes fue rescatada por la policía y trasladada al hospital en estado crítico.

El jueves 23/10 a la noche la rescataron y la trasladaron al Hospital Fernández. "Está muy deteriorada y en un estado de sobredosis, por eso está la policía científica buscando droga y lo que tiene en el cuerpo", contó Yanina Latorre en LAM. Hoy Lourdes está bajo cuidado médico y psicológico.

Y es que no se trata solo de una historia policial, sino de una cadena de omisiones. Lourdes sobrevivió, pero ella es la prueba viva de algo que todavía no queremos ver: en este país, la violencia de género sigue siendo una sentencia que se cumple en cuotas, hasta que alguien muere o logra escapar.

