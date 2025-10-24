Lourdes Fernández, la cantante de Bandana, estuvo desaparecida y recién apareció encerrada en el departamento de su ex, Leandro García Gómez, generando conmoción en Palermo. Nadie sabía qué había pasado ni en qué condiciones estaba, y mientras todos buscaban respuestas, su historia empezó a revelar secretos de violencia, amenazas y un vínculo que rozaba lo obsesivo.
"EL AMOR NO DUELE"
El calvario de Lourdes Fernández: La inacción de la Justicia y un violento que abusó
Lourdes Fernández de Bandana estuvo secuestrada por su ex frente a un sistema que volvió a fallar. Otro caso que muestra la falta de protección real del Estado.
Leandro García Gómez: el prontuario que no encajaba con la impunidad
Leandro Esteban García Gómez no es ningún improvisado. Tiene un pasado largo y oscuro, y si se repasan los papeles, cuesta entender cómo alguien con ese prontuario seguía libre. Es empresario, 47 años, con pasos por el Ministerio de Economía, ENARSA, el Correo Argentino y hasta la Secretaría de Industria, durante gestiones kirchneristas. En 2016 fundó una agrupación llamada "La Néstor Kirchner", una especie de desprendimiento menor de La Cámpora. Un tipo con contactos, con discurso político y un ego del tamaño de su impunidad.
Ayer a la mañana, mientras la Policía lo buscaba, salió a la calle y se paró frente a los móviles de televisión. Dijo sin ponerse colorado: "Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país". Minutos después, se comprobó que mentía: Lourdes estaba ahí, en su casa, sedada.
Según publicaron algunos medios, García Gómez tiene antecedentes por violencia de género desde 2019. Aquella vez fue denunciado por una abogada que también había sido su pareja. Le pusieron una tobillera y lo monitorearon hasta 2021. En 2020, un allanamiento por disparos de arma de fuego lo volvió a dejar en el radar judicial. La excusa fue insólita: dijo que "creyó que el arma era de juguete".
En 2022, Lourdes lo denunció por primera vez y recibió un botón antipánico. En julio de 2023 lo devolvió, convencida de que la situación se había calmado. La historia terminó con la Policía entrando a Ravignani al 2100, y ella encerrada, dopada y en peligro. Él fue detenido intentando escapar.
Cuando el amor duele: el calvario de Lourdes Fernández
Lo más tremendo de todo esto es que Lourdes lo contó hace rato, y no hubo reflejos de nadie. En noviembre de 2022 subió una foto con la cara marcada y escribió en Instagram: "Si pasa, denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele". Estaba pidiendo ayuda a su manera, como hacen tantas mujeres que siguen atrapadas entre el amor y el terror.
Lissa Vera, su compañera en Bandana, lo definió sin vueltas como: "una persona muy peligrosa. Siempre la saboteó: shows, viajes, pasajes. Tenía acceso a todo y lo usaba para controlarla. Está enamorada, es patológico", declaró a La Nación. Virginia Da Cunha también habló tras el rescate: "Sabíamos sin saberlo que estaba con él y podía salir aún más perjudicada".
Todo esto muestra cómo el sistema sigue fallando. Las perimetrales se rompen, los botones antipánico se devuelven, los jueces no avanzan. Y en el medio, las víctimas quedan solas. Lourdes apareció viva, pero pudo no hacerlo. Y eso es lo que más duele: que solo haya reacción cuando ya hay un operativo, un video, una ambulancia.
El jueves 23/10 a la noche la rescataron y la trasladaron al Hospital Fernández. "Está muy deteriorada y en un estado de sobredosis, por eso está la policía científica buscando droga y lo que tiene en el cuerpo", contó Yanina Latorre en LAM. Hoy Lourdes está bajo cuidado médico y psicológico.
Y es que no se trata solo de una historia policial, sino de una cadena de omisiones. Lourdes sobrevivió, pero ella es la prueba viva de algo que todavía no queremos ver: en este país, la violencia de género sigue siendo una sentencia que se cumple en cuotas, hasta que alguien muere o logra escapar.
