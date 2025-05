Muero de amor: Bandana volvió al escenario para la premiere de 'Lilo y Stitch'

Las cuatro cantaron en vivo Muero de amor por ti, la adaptación al español del tema Can’t Help Falling in Love With You de Elvis Presley. Esta versión fue grabada por el grupo en 2002, cuando Bandana estaba en la cima del fenómeno que arrancó en Popstars y que llenaba estadios. En aquel entonces, Disney las convocó para musicalizar los créditos del film original, y el tema fue lanzado con un videoclip que se proyectaba al final de la película. Esta vez, el revival hizo cantar al público y también desató aplausos y celulares en alto.