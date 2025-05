De película: Fue a ver 'Destino Final 6' y se le cayó el techo del cine encima

Según relató, el encargado del cine intentó llegar a un acuerdo informal para que no hiciera una denuncia, lo cual generó aún más enojo. "¿Cómo voy a arreglar algo así? No fui a un show clandestino, fui a un cine que se supone que cumple normas de seguridad", declaró a Infobae. Además, dijo que en ese momento pensó en su hija: "¿Y si le caía a ella? Me da escalofríos pensarlo".

image.png La joven denunció que el encargado del cine intentó coimearla para evitar una denuncia. Sigue con dolores, no puede trabajar y exige respuestas.

Fiamma vive en Berisso, trabaja como empleada de limpieza en un boliche y está bajo tratamiento por ansiedad y ataques de pánico. "Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños… y mirá lo que me pasó", se lamentó. Todavía no pudo volver a trabajar y aseguró que ya está en contacto con un abogado: "¿Quién se va a hacer cargo de esto?".

Desde el cine no hubo declaraciones oficiales, y los videos del hecho siguen circulando por redes y medios. Se sospecha que las fuertes lluvias previas podrían haber debilitado la estructura del cielorraso, pero nadie del establecimiento lo confirmó ni desmintió. Por ahora, la única certeza es que una salida al cine terminó en una escena digna de la misma película que fueron a ver.

