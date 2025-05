Habló el fotoperiodista detenido en la marcha: "Me aplastaron la cabeza"

“Les decía que tenía colgada la identificación de fotógrafo, pero no me escuchaban. Ahí me rodearon gendarmes y entre uno y dos me sujetaron con fuerza del brazo”, prosiguió Cuesta mientras mostraba cómo inmovilizaron su miembro superior izquierdo. “Me aplastaron la cabeza contra el piso”, recordó, algo que se pudo ver claramente en las imágenes. Una colega le contó que también le tiraron gases lacrimógenos, pero dijo que él no se dio cuenta.

“¡Me estás lastimando!… ¡Me estás lastimando, hijo de puta!“, reclamó en voz alta Tomás, como se puede ver en el registro fílmico de algunos testigos. “Quedate quieto", fue la respuesta que recibió.

Según su relato, después de algunos minutos, lo obligaron a levantarse. Primero, le pusieron un precinto entre sus manos, pero era tanto el dolor que sentía que, tras quejarse, finalmente se lo cortaron con un cuchillo tipo Tramontina y lo esposaron.

En medio del tumulto, y pese al reclamo de sus colegas, Cuesta fue trasladado a empujones, con su cámara colgada al cuello, hasta un estacionamiento que hay sobre la calle Hipólito Yrigoyen, donde el dispositivo de seguridad suele montar un lugar de detención momentánea.

“Me repetían ‘esto te pasa por pegarle a una policía’”, recordó el fotógrafo. “Toda una mentira”, se quejó. Estuvo unas tres horas demorado en ese lugar, sin tener permitido conectarse con su teléfono celular para llevarle tranquilidad a sus seres queridos, hasta que, finalmente, se dispuso su liberación.

“Pero como no iban a soltarme ahí, donde había muchos periodistas, me subieron a un móvil y me trasladaron hasta la Superintendencia de Drogas de la calle Belgrano”, contó. Todavía seguía esposado, aunque le habían cambiado la posición de las manos hacia adelante para estar más cómodo en el auto. Una vez en la dependencia policial, “me leyeron el acta en el que se me imputó por resistencia a la autoridad, me hicieron firmar y me soltaron”. Por fin, alrededor de las 21, le quitaron las esposas.

Cuesta, que recibió todo el apoyo de sus colegas y de distintos ámbitos, dijo que el paso siguiente es ponerse en contacto con un abogado para ver cómo sigue la causa “porque entiendo que estoy imputado y no quiero antecedentes”. “No sé por qué hicieron lo que hicieron. No sé si hay una bajada de línea para que no se registren las detenciones ”, reflexionó, aún dolorido por los golpes.

También se expresó en su cuenta de X, respondiéndole a La Derecha Diario, que lo acusaba de "violento fotógrafo kirchnerista".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tomifcuesta/status/1925537827606900847&partner=&hide_thread=false Yo trabajo en medios de verdad, como La Nacion, AFP y Reuters. Ustedes en cambio son un pasquin de cuarta bancado con nuestros impuestos. Les dejo de yapa este retrato que le hice a Javier Milei en TIME. Abrazo https://t.co/6SY8NPteoU pic.twitter.com/A94I3AdA7S — Tomás F. Cuesta (@tomifcuesta) May 22, 2025

