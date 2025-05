Luka Modric: ¿se va del Real Madrid o se retira del fútbol?

Pero no será su último enfrentamiento con la camiseta blanca, sino que luego el croata emprenderá vuelo junto al Merengue hacia Estados Unidos, país en el que se desarrollará el Mundial de Clubes.

Dinamo Zagreb, de su Croacia natal, podría ser un probable destino de Modric. Los clubes árabes se meterán en la discusión, seguramente, pero por ahora, poco se sabe al respecto.

Con el correr de las horas habrá más claridad, pero de momento, reina la duda acerca de si Lukita continuará o no con los 'cortos'.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu.

Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después.

Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona.

Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia".

