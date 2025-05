Escándalo en el Real Madrid: Asencio y 3 exfutbolistas a juicio por pornografía infantil

La defensa argumentaba entonces que el vídeo no había podido ser recuperado, por lo que no podía acreditarse su existencia ni su contenido y que no había pruebas suficientes que relacionaran al futbolista.

El auto de la Audiencia Provincial dejó claro que la ausencia del archivo del vídeo no equivale a que nunca haya existido, establece que el delito se habría consumado en el momento en que el vídeo se compartió, independientemente de que luego se borrara. Además, recuerdan que existe la declaración de uno de los investigados, quien afirmó que Asencio le mostró el documento, junto con los registros del móvil que indican que lo recibió en WhatsApp. El análisis de los teléfonos móviles reveló además conversaciones comprometedoras que reforzaron los indicios en su contra.

ESCANDALOENELREALMADRIDASENCIOYTRESFUTBOLISTASAJUICIOPORPORNOGRAFIAINFANTILFOTO3.jpg Real Madrid quedó salpicado por el escándalo debido a que el defensor Raúl Asencio y tres exfutbolistas irán a juicio por compartir pornografía infantil. (Foto: Gentileza: EL DIARIO.es)

Escándalo en el Real Madrid: ¿Qué pasaría con Raúl Asencio y compañía?

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) procesó formalmente a los cuatro jugadores, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de las islas. El juez a cargo puso fin a la instrucción y formalizó el juicio, permitiendo a la Fiscalía y las acusaciones la posibilidad de presentar cargos y pedir por la apertura de juicio.

Según el diario Marca, los delitos por los que se acusan a los deportistas son: descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (artículo 197.1 del Código Penal), distribución y envío a terceros de los vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (artículo 197.3) y captación o utilización de menores de edad con fines pornográficos y posesión de pornografía infantil (artículo 189, 1 y 5 del Código Penal).

