Boca y una inmoral opereta periodística por Miguel Ángel Russo (de San Lorenzo)

Independientemente del resultado deportivo, no hay que pasar por alto la situación institucional del club de Boedo. Los jugadores no entrenaron el pasado jueves 15 de mayo por falta de pagos y el Cuerpo Técnico, no está en una situación muy distinta.

image.png

Es decir, desde Boca, por algún motivo se empezó a operar e instalar el nombre de Miguel Ángel Russo. Pareciera que desde Brandsen 805 se quieren aprovechar de la situación deportiva y dirigencial del Ciclón (que son diametralmente opuestas).

Un DT que ni siquiera era mencionado, ahora es uno de los dos principales candidatos. Muy extraño.

El Ciclón (con Russo en el banco), jugará semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional el próximo domingo 25 de mayo ante Platense, desde las 16 horas en el estadio Nuevo Gasómetro.

Miguel Ángel Russo y Gustavo Quinteros

Con el no de Gabriel Milito, los dos nombres que empezaron a sonar son los de Miguel Ángel Russo y Gustavo Quinteros.

Russo, independientemente de la situación deportiva e institucional de San Lorenzo, tiene contrato con el club de Boedo hasta diciembre de 2025. Obviamente, con el pasar dirigencial que atraviesa el Ciclón, Miguelo tuvo que soportar mucho y no sería ilógico que dé un paso al costado del Cuervo cuando finalice su participación del Torneo Apertura.

Pareciera, que el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme, no está tan convencido con Gustavo Quinteros. Desde el minuto 0 que se fue Fernando Gago, sonó como una de las posibilidades y en todo momento se mencionó que tiene muchas ganas de dirigir a Boca.

Si aún no lo llamaron (o confirmaron), por algo será... Quizá no están del todo convencidos.

De igual manera, algunas fuentes dicen que estará llegando el próximo sábado al país para reunirse con Riquelme.

image.png

Cabe recordar, que el plantel de Boca está licenciado hasta el próximo martes 27 de mayo y la idea del CdF es afrontar una minipretemporada con DT, de cara al Mundial de Clubes.

Seguí leyendo en Golazo24

La Nación se pasó de vende humo: Postularon a Mancini para Boca

Chiqui Tapia generó una batalla tuitera: Periodista de TN vs colega de Telefé

Fuerte: Gustavo Costas quiere que Diego Milito se anime a ser Daniel Vila

La Nación se pasó de vende humo: Postularon a Mancini para Boca

Fernando Rapallini despedazó a Yael Falcón Pérez: "Perdió el control"

Escandalosa asamblea en Newell's: Volaron sillas y trompadas