Mirgor (Nicky Caputo) cree que el decreto (Francisco Caputo) permite competir en celulares

##"El compromiso de Mirgor con nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur continuará inalterable. Sin dudas, estamos frente a una nueva oportunidad para demostrar el potencial de nuestra industria".

##"Es necesario buscar la calma, reflexionar y esperar nuevas conclusiones".

Tras su análisis de lo que comprenden los decretos 333/25 y 334/25 publicados en el Boletín Oficial, Alonso mencionó que la Secretaría de Industria y Comercio de Nación "está evaluando tomar medidas adicionales que mejoren la competitividad de los productos fabricados en la Provincia y, con esto, aumentar su demanda".

mirgor nicolas nicky caputo.jpg Hay medidas en análisis.

Las Fuerzas del Cielo

He ahí la diferencia de el 'clan Caputo' (Santiago, Francisco y alguno más) pueden marcar en la interna del gobierno de Javier Milei: la gestión. Ni Karina Milei ni los Menem ni Sebastián Pareja participan de la gestión. Que sigan jugando a la política partidaria mientras les funcione. Mientras tanto, alguien debe gobernar para que no se hunda el barco.

Y a menudo surgen problemas, tal como los observadores en el polémico (aunque necesario) decreto de inicio de desregulación de la armaduría electrónica con protección tributaria en la isla de Tierra del Fuego.

Mucha simplificación de los análisis sobre los temas y bastante ignorancia en los propios periodistas que cubren estas cuestiones así como la verdadera estructura del Gobierno.

caputo.jpg Nicky Caputo y Toto Caputo.

La Libertad Avanza

¿Y qué hace La Libertad Avanza en Tierra del Fuego? Seguir esa línea: El diputado nacional por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, dijo que defender la industria fueguina “no significa defender el modelo de negocios que nos quieran imponer las empresas a cualquier costo. También hay una responsabilidad del sector privado de adaptarse, si dicen que pueden competir si se dan ciertas condiciones”.

Luego:

##“Las discusiones hacia dónde vamos como provincia tienen 40 años de retraso. Se tienen que dar y se tienen que dar en la Legislatura. Esa es una discusión que los fueguinos no hemos dado”.

##“Hoy hay conversaciones en las que se busca un acuerdo para medidas posteriores que le den más competitividad a las industrias de Tierra del Fuego”.

##“Tierra del Fuego no fue construida para Mirgor y Newsan. No puede ser que nosotros no queramos dar discusiones que nos permitan dejar de depender, por una cuestión de supervivencia, de empresas que tampoco han hecho mucho de su parte. Yo quiero que se queden y quiero que les vaya bien pero también quiero que haya otras”.

pauli.jpg Santiago Pauli.

El Gran Debate

##“Durante años hemos dicho desde Tierra del Fuego que la fueguina es una industria que puede competir contra otras industrias similares en cualquier parte del mundo, el problema eran los impuestos y las condiciones que tenía, que hacían que esa competencia fuera desleal. Si generamos esas condiciones yo no tengo ninguna duda de que podemos ser competitivos. Primero por la gran inversión histórica que tiene la provincia en estas industrias, por la capacidad productiva, por el know-how, por los procesos que son de primer nivel que nada tienen que ver con las miradas porteñas de siempre que desdeñan los procesos productivos que tenemos en Tierra del Fuego”.

##“Una de las cosas que siempre he dicho es que miradas centralistas hacia Tierra del Fuego han existido en todos los espacios políticos y siguen existiendo, muchas veces basadas en la ignorancia, muchas veces basadas en una opinión totalmente personal que uno no tiene por qué compartir o estar de acuerdo. Lo que él dice es su opinión acerca de lo que Tierra del Fuego debería hacer. Tiene razón en que Tierra del Fuego tiene oportunidades perdidas, mientras nosotros no aprobemos leyes en la provincia como el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y la modificación a la nefasta ley de salmoneras que nos enchufaron por el lobby de intereses de Estados Unidos que, ocupando ilegítimamente las Malvinas, si hace eso”.

##“Más allá de que a nadie le gusta que le cambien el modelo de negocios de un día para el otro y saquen estas empresas a competir, se están dando situaciones que no se dieron en gobiernos anteriores. Se están dando herramientas para que las industrias fueguinas puedan ser competitivas. Las ya anunciadas, que podemos discutir si son suficientes o no, pero también las que puedan anunciarse si hay algún acuerdo”.

##“No sólo el Gobierno Nacional puede poner de su parte no cobrando impuestos. También la baja de impuestos que pueda hacer el Gobierno Provincial e incluso los municipios que con sus tasas inciden en el costo final del producto, además de la parte que puedan poner las empresas”.

Luego, obvio, ir sobre el sindicalismo:

“En el paro en Tierra del Fuego los sindicatos docentes dejan a los chicos sin clases y el sindicato de empleados de comercio no quiere que la gente entre a los supermercados. Sus prácticas mafiosas no representan a sus afiliados y mucho menos aportan a la discusión por el futuro de la industria fueguina”.

