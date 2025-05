Luis Caputo anunció el Día del Colchón para buscar dólares: De Diógenes a Carlitos Balá

Narcolandia fue un acierto del colega Marcelo Falak en LetraP, para describir el riesgo y el temor acerca de lo que, en su desesperación que anunció Luis Caputo: ¿Cómo continuar la desinflación sin dólares? ¿Y dónde están los dólares? (Porque los del FMI se esfumarán hacia febrero 2026). Hora de encender la aspiradora, y que quien cree en la economía de Javier Milei, 'que la ponga'. Ahí estará el verdadero plebiscito, no lo fue la elección en CABA, donde ganó LLA con ayuda del abstencionismo: ¿Se levantará el colchón o seguirá protegiendo el canuto? El riesgo es que los únicos que aporten dólares sean 'Quien tú ya sabes' (los que no pueden mencionarse). Hora de demostrar algo más que 'carry trade'. Carlos Salim Balaa Boglich fue famoso por su nombre artístico: Carlitos Balá. Una de sus frases emblemáticas era "El movimiento se demuestra andando". Quiere decir: Basta de piripipí. La frase es una variación de la frase latina "solvitur ambulando", que significa " se resuelve caminando". La mayoría se la atribuye a Diógenes de Sinope, harto de una disputa filosófica sobre el movimiento. Otros la relacionan con un tal Zenón de Elea, y otros con un cuento de Lewis Carroll ('Lo que la tortuga le dijo a Aquiles'). Agustín de Hipona es otro posible origen. Tal como parece, no somos originales. Tampoco pretendemos serlo, tal como no lo es un Blanqueo 2 en el Gran Lavarropas llamado Argentina.