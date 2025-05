Carlos Bianco, ministro de gobierno de PBA: "Por el momento, no hay negociaciones con Cristina Kirchner"

cristina kirchner axel kicillof.jpg Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Con La Cámpora hemos tenido discusiones políticas porque algunas de nuestras propuestas no fueron acompañadas a nivel legislativo. Es raro e incómodo para gobernar no tener presupuesto en un territorio con tantas necesidades. Con La Cámpora hemos tenido discusiones políticas porque algunas de nuestras propuestas no fueron acompañadas a nivel legislativo. Es raro e incómodo para gobernar no tener presupuesto en un territorio con tantas necesidades.