Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre el plantel

No es menor el dato de que la derrota haya sido por penales. Es la octava tanda consecutiva en la que el Millonario pierde por esta vía.

Por eso mismo, lo que dijo Gustavo Yarroch, indigna más todavía. "A mi me resulta curioso y hasta inadmisible, que no se ensayen penales", comenzó el de ESPN.

Luego continuó y reveló que "esto es a excepción de Franco Armani, a quien yo veo muy mejorado. Con Talleres tapó 2 y con Platense 1. River falla recurrentemente en las definiciones por penales y es algo que subestima, porque no lo ensaya".

En ESPN confirman lo que todos pensamos, que River menosprecia los penales y NO LOS PRACTICA salvo Armani (que mejoró bastante).



Algún día se debe cambiar esa mentalidad, no te podes quedar afuera siempre así

Es decir, salvo Armani (que era criticado por no atajar en las tandas), no habría ensayo de penales y por supuesto que esto indignó a los hinchas, entendiendo que ya son 8 las tandas en las que el Millonario no puede vencer.

Continuidad de River

Ya sin el Torneo Apertura, el foco de River Plate está en 3 lugares.

En primer lugar, el próximo martes 27 de mayo. Ese día desde las 21:30 horas, enfrentará a Universitario de Perú en el Monumental con el objetivo de pasar como el segundo mejor primero de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El segundo foco, poco a poco, comienza a ser el mercado de pases. Pocas certezas aunque el secretario general, Stéfano Di Carlo adelantó: " el mercado fuerte ha sido en enero, en junio vamos a reforzar posiciones puntuales de forma quirúrgica".

Por último, falta cada vez menos para que River juegue el Mundial de Clubes. Integrará el grupo E y los partidos serán:

River vs. Urawa Red Diamonds: Martes 17 de junio, a las 17 de Argentina, en el Lumen Field de Seattle.

Martes 17 de junio, a las 17 de Argentina, en el Lumen Field de Seattle. River vs. Monterrey: Sábado 21 de junio, a las 23 de Argentina, en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles.

Sábado 21 de junio, a las 23 de Argentina, en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles. River vs. Inter: Miércoles 25 de junio, a las 23 de Argentina, en el Lumen Field de Seattle.

