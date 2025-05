Boca se hartó de Riquelme, ¿Y River de Gallardo?

Lo cierto es que, repetimos, más allá del tema periodístico contra Riquelme, el ídolo de Boca hizo todo mal, y parece que el crédito que tenía por las glorias del pasado está llegando a su fin, y esto el hincha se dio cuenta solo. Pero hay otros casos que todavía no se dio, como el de Marcelo Gallardo.

River y su refuerzo en crisis: Gallardo sigue esperando por él... ¿hasta cuándo? Marcelo Gallardo, entrenador de River, ¿cuanto crédito más le dará la famosa final de Madrid al "Muñeco"? FOTO: (ARCHIVO)/ MARIANO SANCHEZ/ NA

¿Cuánto crédito le queda a Marcelo Gallardo en River?

A diferencia de Juan Román Riquelme, Marcelo Gallardo cuenta con el apoyo de los medios, pero no porque su equipo se parezca a los que supo tener en el pasado, sino para debilitar más a Boca, entonces el periodismo fortalece a River. Pero a Gallardo se le acaba el crédito no solo por no obtener resultados sino por no conseguir un funcionamiento en su equipo.

Marcelo Gallardo llegó como el salvador luego de que la gente echara injustamente a Martín Demichelis, que si los comparamos logró un mejor funcionamiento del equipo más rápido, y mejores números que Gallardo en su segunda etapa, y hasta el momento no consiguió resultados ni buen juego.

El actual DT de River llegó a mitad de la Copa Libertadores del 2024, hace casi un año. El objetivo era traerlo para que gane la 5º y no pudo. En semifinales fue goleado en Brasil 3 a 0 por Mineiro y eso lo dejó afuera de una copa que se definió en su casa, ya que la final fue en el Monumental.

En ese mercado de pases la dirigencia había traído todo lo que pidió, figuras de talla mundial como Acuña y Montiel, además de otros campeones del mundo con Argentina. A pesar de esto pasó una Libertadores, una Copa Argentina, dos torneos locales y River no estuvo ni siquiera a la altura. No fue capaz ni de ganarle una copa menor como la Supercopa Internacional a Talleres, equipo que consiguió su primer título nacional ante el “Millonario”

Con todo eso expuesto, sumado a que River apenas mejoró su juego en los últimos partidos, algo que fue gracias a la aparición de Mastantuono (jugador que seguramente se irá en junio), pero apenas un poco mejor, y sigue sin ganar nada ni jugando bien, ¿hasta cuándo podrá el periodismo mantener a Marcelo Gallardo fuerte para debilitar a Riquelme?

Y esta pregunta es así porque una cosa esta directamente vinculada con la otra, y la diferencia entre el fracaso de ambos es la postura del periodismo. Lo que nos resta saber es ¿Cuánto tiempo más el hincha de River bancará a Gallardo? No se puede vivir eternamente de la final de Madrid.

El periodismo contra Riquelme y a favor de Gallardo

La diferencia entre ambos es esta, el periodismo, porque a los dos la soberbia y el creerse intocables por las glorias del pasado están llevándolos a la ruina, Riquelme está más cerca, pero a Gallardo no le queda mucho tiempo para que lo cuestionen sus hinchas.

El claro ejemplo de la “opereta” periodística contra Riquelme y a favor de Gallardo fue como se trató cada partido de cuartos de final, tanto de Boca como de River. Sobre todo, en medios como ESPN y TyC Sports.

En ESPN Renato Della Paolera y Mariano Closs hicieron toda una puesta en escena simulando un mensaje al celular del periodista que cubre Independiente insinuando que el partido estaba arreglado a favor de Boca y que el árbitro estaba direccionado. Algo tan viejo como la pólvora.

Esto sirvió para condicionar al árbitro del encuentro y que este hasta termine perjudicando a Boca, (en el gol de Independiente hay falta previa del autor del gol) y que todo el mundo hable de Boca y “sus conexiones” y que finalmente el “Xeneize” sea eliminado, y nada de lo que simularon Closs y Della Paolera suceda.

Al día siguiente sucedió algo increíble. Platense eliminaba a River y el árbitro Falcón Pérez tuvo fallos garrafales contra el Calamar, no echó a Acuña y Mastantuono, le dio un penal dudoso sobre el final a River y adicionó 12 minutos (en ese tiempo empató River). Todos estos no fueron errores casuales, sino que Falcón Pérez tenía la orden que gane River, algo que no sucedió. Platense pasó por penales.

Sobre esto ESPN y los periodistas antes mencionados no hicieron comentarios excesivos, algo que si hubiera sido a favor de Boca si hubiera sucedido. Este es el ejemplo de la opereta contra Riquelme y a favor de River y Gallardo, lo que no quita la incapacidad del presidente de Boca y que haya hecho todo mal.

