Karina Mazzocco cruzó irónica a Mario Pergolini: "La tele va a revivir"

Karina Mazzocco negó el levantamiento de A la tarde

Es preciso recordar que Karina Mazzocco hacia fines de marzo estalló en una nota en y señaló que en varias ocasiones instalaron adrede el levantamiento del ciclo que conduce por América TV.

En diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina sobre las versiones del final del programa dijo: "Hubo tantas versiones. Siempre la misma. Me llama poderosamente la atención porque en el último año creo que unas cuatro veces lo dijeron".

"Hubo un día que me ofusqué con el tema, me preguntaba por qué. Alguien muy influyente del mundo de la comunicación me dijo: 'Quedate tranquila, ¿por qué no disfrutas de la opereta? A la gente importante le hacen operaciones'", expresó.

Y luego agregó picante: "Yo tengo la filosofía de vida de no tomarme las cosas personal. El tema es que, cuando insisten sobre una situación una y otra vez, uno va a la cúpula y pregunta. Y me dieron esta explicación. Seré tan importante que me hacen operaciones".

