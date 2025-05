¿Alfredo Casero a la política?: La respuesta del actor cuando le preguntaron si será candidato

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundoPoder_/status/1924275916840063398&partner=&hide_thread=false Alfredo Casero estuvo presente en el búnker de La Libertad Avanza: "Me invitaron y vine de curioso", dijo el actor. pic.twitter.com/lJM7cKtZRD — Mundo Poder (@MundoPoder_) May 19, 2025

La insólita respuesta de Alfredo Casero a un notero

Hace algunos días Alfredo Casero generó repercusión luego de dejar plantado al aire al periodista Esteban Trebucq en el programa que conduce por el canal de streaming Bondi.

El actor se molestó cuando escuchó que hablaban detrás de cámara y abandonó intempestivamente el estudio.

"Che, yo no puedo hablar. Hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo, y si hablan me voy a la mierda", lanzó visiblemente molesto y si bien intentaron calmarlo y le pidieron que vuelva a la mesa, decidió plantar al periodista en medio de su programa.

El cronista de Puro show buscó su descargo y se llevó una inapropiada respuesta. Es que el movilero con el afán de poder sacarle alguna declaración le preguntó cómo se encontraba de salud y atinó a decirle: "Bien, muy bien". No obstante, luego le preguntó: "¿Te vas al médico ahora?". Fue en ese entonces que no aguantó la ira y antes de subirse a un taxi le contestó: "Creo que me voy a hacer tirar la piola".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día

Ari Paluch, el regreso del que muchos hablan y otros no perdonan

Indemnizaciones: El gobierno está creando un negocio financiero con el modelo que las elimina

La fuerte estafa que Paula Bernini sufrió y contó para evitar más casos

Joe Biden padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos