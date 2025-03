Disney revivió clásico: Lilo y Stitch estrenó tráiler y marcó récord en YouTube

Embed - LILO Y STITCH Tráiler Español Latino (2025)

" Stitch malo", dice la criatura con melancolía, demostrando al menos cierta autoconciencia. Lilo, con una sorprendente perspicacia para su edad, lo tranquiliza: "A veces, la familia no es perfecta. Eso no significa que no sea buena".

Un equipo de estrellas para revivir la magia

El film está dirigido por Dean Fleischer Camp, conocido por "Marcel the Shell With Shoes On". Chris Sanders, codirector de la película original, regresa para darle voz a Stitch, mientras que el elenco se completa con Maia Kealoha como Lilo, junto a Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen y Courtney B. Vance.

"Lilo & Stitch" aterrizará en cines el 23 de mayo, convirtiéndose en el segundo remake live-action de Disney este año, tras "Blancanieves" protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, que se estrenará en marzo. La compañía continúa así su estrategia de remakes tras versiones de clásicos como "El Rey León", "La Bella y la Bestia", "Aladdín", "Mulán", "Dumbo" y "La Sirenita" – todos con diferentes niveles de éxito comercial.

image.png

En YouTube, el tráiler alcanzó la cifra de 1,4 millones de reproducciones en tan solo seis horas. Locura total.

