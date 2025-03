La miniserie que te va hacer reír desde el primer minuto está en Disney+

image.png Si te gustan las miniseries con humor, caos y personajes que no podés dejar de seguir, esta propuesta de Disney+ es justo lo que necesitás. ¡No te la podés perder!

La serie juega con la diferencia de personalidad entre los hermanos: Mir (interpretado por Asif Ali) es el más serio, el que quiere demostrarle a su padre que puede hacerse cargo del negocio. Es el típico hijo que tiene todo en su cabeza bien ordenado, pero que nunca recibió el reconocimiento que tanto ansiaba. Por el otro lado, Raj (Saagar Shaikh) es el rebelde fiestero, el tipo relajado que vive de la plata de la familia y se la pasa buscando la próxima fiesta. Claro, tener que meterse en el mundo del crimen no le causa mucha gracia, y su actitud de "no me quiero meter" le da a la serie un toque de humor ácido.