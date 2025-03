Panelista expuso el "fracaso" de Gran Hermano y Del Moro estalló: La 'velan' en X

"Se ha hablado mucho de este Gran Hermano y yo creo que esta última temporada ha sido la más exitosa de las tres", aseguró Del Moro, contradiciendo a su compañera de El Debate de Gran Hermano

La primera fue la más exitosa en rating, en número, veníamos de la pandemia, había otro número de encendido. La segunda fue récord en tiempo y llamados a nivel mundial, fueron 110 millones de llamados. Esta es la primera vez en el mundo que se hace todos los días un contenido para el prime time, dos horas y media de aire que sólo este formato lo puede dar La primera fue la más exitosa en rating, en número, veníamos de la pandemia, había otro número de encendido. La segunda fue récord en tiempo y llamados a nivel mundial, fueron 110 millones de llamados. Esta es la primera vez en el mundo que se hace todos los días un contenido para el prime time, dos horas y media de aire que sólo este formato lo puede dar

Ante estos comentarios, Ubfal volvió a pedir la palabra. "Dejame explicar algo por que si no, parece que yo hablaba del programa...", atinó a comentar la periodista, pero el presentador la ignoró y continuó: "Solamente este formato puede lograr eso, obvio que algunos son protagonistas como Juli Poggio, Marcos Ginocchio, Furia, y esta edición también tiene su gente".

Al escuchar esto, Ubfal aclaró que se refería a los jugadores y no al formato: "Yo no hablo del éxito del programa, yo hablo de la casa". Sin embargo, la reacción del resto del equipo y del propio Del Moro hizo estallar a la ex red social de pajarito, donde especularon con la posibilidad de que la panelista quede afuera del vivo por ir contra el producto estrella del canal.

Telefe tomó una decisión impensada con Gran Hermano: "No descartan..."

Telefe dio en el blanco al traer nuevamente el formato de Gran Hermano en 2022. El retorno del reality a la pantalla chica fue un hito total, pero ahora ya van por el tercero al hilo y parece ser que no está rindiendo según lo esperado. Sin embargo, tomaron una decisión crucial de cara al futuro.

Si bien Santiago del Moro fue el elegido para conducir las tres ediciones, el conductor ha sido criticado en varias oportunidades por su manejo con los participantes, pero Telefe sigue apostando por él. Los rumores son cada vez más fuertes.

Dos semanas atrás trascendieron varios rumores en redes sociales acerca de la posible cancelación de Gran Hermano. Varios usuarios de X coincidieron en que Ángel de Brito comunicó que Telefe dejaría descansar el formato hasta 2028. Sin embargo, esto parecía más una fake news que otra cosa.

image.png Ángel de Brito confirmó que habrá Gran Hermano el próximo año.

Fue en un pase durante los programas El Ejército de LAM y Ángel Responde, por Bondi, donde Ángel de Brito brindó información acerca de lo que va a pasar con Gran Hermano: "No descarten que haya uno el año que viene", indicó. Fede Bongiorno, su colega y uno de los que más interacciones tiene en X, respaldó la información: "Yo estoy cien por ciento seguro de que va a haber", sostuvo

Si bien los números de Gran Hermano no son nada cercanos a los que se obtuvieron en 2022 con el regreso del formato, lo cierto es que sigue siendo un programa que rinde y pone a Telefe entre los canales más vistos del horario central nocturno.

--------

Más contenido en Urgente24:

El nuevo hotel de Rafael Nadal en América y academia de tenis

La película del momento que causa emociones encontradas

Un lugar para merendar libre en Buenos Aires por $10.000