Telefe se vendió pero no a todo el mundo: El jugador que quedó afuera

Uno de esos nombres fue el del empresario mediático Juan Cruz Ávila, quien resguarda participación en el Grupo América, siendo responsable del plantel periodístico central de la marca A24. Curiosamente, desde ese medio (a través de la web y por la pantalla de LAM) se mencionó la participación del productor en el negocio por Telefe.

Sin embargo, Urgente24 pudo confirmar que Ávila no estuvo incluido en la transacción y, por ende, habría quedado fuera del grupo accionista que se hizo con el canal nacional. De esa forma, el círculo de control del canal abierto sería conformado únicamente por Scaglione, Manzano, Vila y Belocopitt.

Ávila es uno de los productores de medios más influyentes en la actualidad argentina. Durante 2024 ejecutó un importante cambio saltando de LN+ a América TV y llevando consigo el grueso de la plantilla de periodistas que alimentaban la pantalla del canal de los Saguier/Mitre.

Juan Cruz Ávila Juan Cruz Ávila no está incluido en la compra de Telefe.

Paramount se fue por menos

En cuanto al negocio en sí, se conoció que la cifra por la cual la empresa estadounidense ejecutó su salida del país fue mucho menor al costo de su entrada. En 2016, Paramount ejecutó la compra de Telefe por más de 340 millones de dólares a Movistar (Telefónica), lo que representó una fuerte merma en el valor casi diez años después.

Esa pérdida habría sido un daño aceptado por la compañía que está reestructurando su modelo de negocios a nivel global, con una inminente fusión con Skydance Media en un negocio que se completaría por una cifra superior a los 8.000 millones de dólares.

