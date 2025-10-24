Otra brecha que se amplía y marca una nueva desigualdad en la Argentina libertaria

Así, la medida que busca actuar como ancla antiinflacionaria, termina haciéndolo a costa de una creciente segmentación dentro del mercado laboral Así, la medida que busca actuar como ancla antiinflacionaria, termina haciéndolo a costa de una creciente segmentación dentro del mercado laboral

Pastrana advirtió que el fenómeno representa "un cambio estructural" en la determinación de los salarios en Argentina. "El Gobierno promueve acuerdos individuales entre empleadores y empleados, y algo de eso ya está ocurriendo. Esto implica menos negociación colectiva y más desigualdad", sostuvo.

Los sectores más beneficiados con aumentos por fuera de convenio son aquellos vinculados a industrias extractivas, energéticas, financieras y de procesamiento de materias primas, donde las empresas utilizan bonos y adicionales selectivos para retener personal especializado.

En contraste, los trabajadores de ramas industriales tradicionales y de servicios registran subas muy por debajo de la inflación

Menos empleo formal

Ello ocurre además, mientras la destrucción de empleo formal sigue profundizándose. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron 125.000 puestos asalariados privados, además de 57.800 empleos públicos y 20.500 del servicio doméstico registrado, según el economista Nadin Argañaraz. El leve aumento del monotributo, de 6%, no alcanza para compensar la caída.

El investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, comparó el escenario actual con el de los años noventa, cuando la negociación colectiva fue suspendida. "Las mejoras dependían exclusivamente de las decisiones empresariales, y eso amplió la dispersión salarial. Hoy se corre el mismo riesgo", advirtió.

La desigualdad, que crece desde 2017, se aceleró durante 2025:

El salario real promedio está 10% por debajo del de ese año, mientras que el promedio de convenios colectivos cayó 20%. El 30% mejor pago tuvo incrementos sustancialmente superiores al resto, consolidando un esquema de ingresos cada vez más desigual

Y con el anuncio de una reforma laboral como prioridad del Gobierno tras las elecciones del 26 de octubre, los analistas anticipan que esta tendencia podría profundizarse.

"Reducir la negociación colectiva no sólo implica flexibilizar derechos, sino también ampliar las brechas dentro del propio trabajo formal", cerró Pastrana.

