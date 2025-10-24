River Plate viene de ganar en Córdoba y este viernes 24 de octubre, jugará las semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Nacho Fernández es uno de los jugadores apuntados por los hinchas y por eso mismo se generará revuelo por lo que comentaron sobre él.
¿Y ENZO PÉREZ?
En River Plate habrá polémica por lo que dicen sobre Nacho Fernández
Muchos en River miran de reojo a Nacho Fernández. ¿Qué dicen sobre el ex volante de Gimnasia de La Plata?
El volante es muy querido por los simpatizantes del Millonario pero actualmente no está demostrando su mejor versión. Hay gran incógnita por lo que pasará con él una vez que termine este 2025.
¿Qué pasará con Nacho Fernández?
Primero que nada, es importante repasar qué jugadores finalizan su vínculo con River Plate en diciembre de este año.
Estos futbolistas son:
Milton Casco
-
Enzo Pérez
-
Ignacio “Nacho” Fernández
-
Giuliano Galoppo
-
Gonzalo “Pity” Martínez
-
Miguel Borja
Giuliano Galoppo, es el único de todos estos jugadores, que hoy por hoy es considerado por Marcelo Gallardo como posible titular y dentro de todo, aceptado por los hinchas del Millonario.
Entre los otros, hay varios que son de los denominados "héroes de Madrid" pero ya no están para ser titulares habitualmente.
En esta sintonía, el periodista Renzo Pantich en CEF dijo: "cuando pregunté si se van a ir todos los referentes que finalizan su contrato en diciembre, me respondieron ´se van a ir casi todos´".
El periodista partidario del club de Núñez, aseguró que desde adentro de River, le dijeron que se si van todos, el equipo queda acéfalo de referentes.
Por eso mismo, uno de todos ellos se quedaría y "quien tiene más aceptación interna es Nacho Fernández", según Pantich.
River se juega buena parte del año
Luego de lo que fue la eliminación de River en Copa Libertadores, el partido de este viernes 24 de octubre será el más importante del año para los dirigidos por Marcelo Gallardo.
Los del Muñeco, se juegan ni más ni menos que el pase a la gran final de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Mario Alberto Kempes.
El encuentro comienza a las 22:10 horas, se podrá ver por la señal de TyC Sports y el árbitro principal será Andrés Gariano.
Quien gane el partido, se verá las caras con Argentinos Juniors en la gran final, que le ganó ayer 23 de octubre a Belgrano de Córdoba con un penal polémico.
Posibles formaciones
River
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo/Santiago Lencina; Juanfer Quintero, Facundo Colido, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo
Independiente Rivadavia
Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti
