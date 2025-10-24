En River Plate habrá polémica por lo que dicen sobre Nacho Fernández

Entre los otros, hay varios que son de los denominados "héroes de Madrid" pero ya no están para ser titulares habitualmente.

En esta sintonía, el periodista Renzo Pantich en CEF dijo: "cuando pregunté si se van a ir todos los referentes que finalizan su contrato en diciembre, me respondieron ´se van a ir casi todos´".

El periodista partidario del club de Núñez, aseguró que desde adentro de River, le dijeron que se si van todos, el equipo queda acéfalo de referentes.

Por eso mismo, uno de todos ellos se quedaría y "quien tiene más aceptación interna es Nacho Fernández", según Pantich.

River se juega buena parte del año

Luego de lo que fue la eliminación de River en Copa Libertadores, el partido de este viernes 24 de octubre será el más importante del año para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Los del Muñeco, se juegan ni más ni menos que el pase a la gran final de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro comienza a las 22:10 horas, se podrá ver por la señal de TyC Sports y el árbitro principal será Andrés Gariano.

Quien gane el partido, se verá las caras con Argentinos Juniors en la gran final, que le ganó ayer 23 de octubre a Belgrano de Córdoba con un penal polémico.

Posibles formaciones

River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo/Santiago Lencina; Juanfer Quintero, Facundo Colido, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti

