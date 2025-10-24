Argentinos Juniors, Cristian Malaspina y Yael Falcón Pérez: Suspicacias por doquier

El árbitro vio una sugesión de Gerónimo Heredia a Alan Lescano y no dudó en cobrar penal. Al no haber VAR, no tuvo la posibilidad de chequear una jugada que tuvo casi unanimidad entre todos los que la vieron: no hubo infracción.

Rápidamente comenzaron las suspicacias. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, es el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino y eso generó sospechas en redes sociales.

Ruso Zielinski, DT del Pirata, dejó declaraciones picantes:

"Cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente

"No puede cobrar todas las chiquitas, nos perjudicó un montón"

"Hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente"

"El penal es una vergüenza"

"¿Cuántas veces me van a cagar? Trato de no hablar de los árbitros pero hay un momento en que te hinchas los quinotos"

Argentinos Juniors espera por River o Independiente Rivadavia

Si bien se generaron sospechas luego de lo que fue el penal sancionado por Yael Falcón Pérez, no hay que dejar de destacar que Argentinos Juniors es uno de los mejores equipos del año.

El Bicho terminó puntero en la zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional (luego fue eliminado por San Lorenzo en cuartos de final) y ahora clasificó a la final de Copa Argentina, además de estar peleando arriba en su zona del Clausura.

El Bicho de la Paternal, que de la mano de Nicolás Diez tiene un buen nivel, espera por el ganador del encuentro entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El Millonario y la Lepra, se enfrentarán este viernes 24 de octubre desde las 22:10 en el Mario Alberto Kempes.

