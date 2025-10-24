Argentinos Junios eliminó a Belgrano de la Copa Argentina y espera al ganador del encuentro entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza. Yael Falcón Pérez, nuevamente en el ojo de la tormenta por su arbitraje y miradas de reojo a Chiqui Tapia y Cristian Malaspina.
Argentinos Juniors, Cristian Malaspina y Yael Falcón Pérez: Suspicacias por doquier
Otra vez Yael Falcón Pérez en el centro de la polémica del fútbol argentino. Suspicacias por Chiqui Tapia y Cristian Malaspina luego de Argentinos vs Belgrano.
El presidente del Bicho, es un pilar importante en la Asociación del Fútbol Argentino y en un fútbol en el que se sospecha de todo, el club de la Paternal fue claramente beneficiado para llegar a la final de la Copa Argentina.
Yael Falcón Pérez, Chiqui Tapia y Cristian Malaspina
Yael Falcón Pérez quedó marcado por buena parte del imaginario colectivo luego de lo que fue su arbitraje en el River vs Platense del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En aquella oportunidad, se lo acusó de "inclinar la cancha" en favor del Millonario, que finalmente llegó al empate (mediante un penal) pero quedó fuera por penales, justamente.
Ayer 23 de octubre, el juez principal del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, volvió a estar en el ojo de la tormenta.
El árbitro vio una sugesión de Gerónimo Heredia a Alan Lescano y no dudó en cobrar penal. Al no haber VAR, no tuvo la posibilidad de chequear una jugada que tuvo casi unanimidad entre todos los que la vieron: no hubo infracción.
Rápidamente comenzaron las suspicacias. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, es el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino y eso generó sospechas en redes sociales.
Ruso Zielinski, DT del Pirata, dejó declaraciones picantes:
- "Cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente
- "No puede cobrar todas las chiquitas, nos perjudicó un montón"
- "Hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente"
- "El penal es una vergüenza"
- "¿Cuántas veces me van a cagar? Trato de no hablar de los árbitros pero hay un momento en que te hinchas los quinotos"
Argentinos Juniors espera por River o Independiente Rivadavia
Si bien se generaron sospechas luego de lo que fue el penal sancionado por Yael Falcón Pérez, no hay que dejar de destacar que Argentinos Juniors es uno de los mejores equipos del año.
El Bicho terminó puntero en la zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional (luego fue eliminado por San Lorenzo en cuartos de final) y ahora clasificó a la final de Copa Argentina, además de estar peleando arriba en su zona del Clausura.
El Bicho de la Paternal, que de la mano de Nicolás Diez tiene un buen nivel, espera por el ganador del encuentro entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza.
El Millonario y la Lepra, se enfrentarán este viernes 24 de octubre desde las 22:10 en el Mario Alberto Kempes.
