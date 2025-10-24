En el siglo XVII, Charles Perrault, un escritor francés, hermano del arquitecto que diseñó la fachada del palacio del Louvre, recopiló, adaptó y reinterpretó populares cuentos y fábulas de tradición oral, entre ellos el de Caperucita Roja, al darse cuenta del poder sugestivo que tenían estos relatos, adaptándolos para eñ público infantil.
FÁBULA CON MENSAJE
Caperucita Roja: ¿Existió la inocente niña, víctima del lobo feroz?
Caperucita Roja, el popular cuento de tradición oral, evoca la vida en el campo francés durante el siglo XVII, pero también es una advertencia a las niñas de que podían ser depredadas por "bestias humanas".
Así, en 1697, Perrault publicó una recopilación de los cuentos de tradición oral en Les contes de ma mère l’Oye (Los cuentos de mamá Oca). En su obra literaria, se mencionaban los relatos célebres populares de La Bella Durmiente, Barba Azul, El Gato con Botas, Caperucita Roja, Las hadas, La Cenicienta, Riquete el del Copete y Pulgarcito.
En la mayoría de estas narraciones, originalmente fábulas de tradición oral, había hermosas doncellas, algunas huérfanas de padre, otras viviendo en la pobreza y bajo la perversión de sus cuidadores hasta el golpe de suerte de casarse con un príncipe. Pero todas estas historias no eran simples cuentos ficticios, era relatos construidos en base a las desigualdades entre los plebeyos y la monarquía, en los que también se hablaban de la fragilidad de las mujeres y de los niños ante “lobos solitarios” ( ya sea humanos o bestias), que podrían depredar la inocencia de sus almas.
En ese sentido, la mayoría de estos cuentos reflejaban la coyuntura política, económica y social que vivían las comunidades rurales de Europa, a finales del siglo XVII, cuando Perrault adaptó las narraciones orales para dar una enseñanza moralizante a las infancias de la época, que no estaban escolarizadas porque aún no existían los derechos humanos ni de los niños.
Por ejemplo, en El Gato con botas, la trama refleja el deseo de los campesinos de escapar de la servidumbre a los de los señores de la monarquía y de la pobreza. Algunos relatos se inspiraban incluso en hechos históricos, como Pulgarcito, que describe una hambruna que recuerda la que tuvo lugar en Angers en 1683.
Caperucita, la historia detrás
La versión de Caperucita Roja publicada en 1697 por el escritor francés Charles Perrault, quien se apropió y reinterpretó los cuentos populares de tradición oral, era una advertencia directa a las niñas de que confiar en extraños se pagaba caro y que debían prestar atención, aunque estos tuvieran buenos modales (como el lobo disfrazado de abuelita), porque podrían “depredar” su inocencia.
Caperucita Roja, en francés Le petit Chaperon Rouge, cuenta la historia de una niña que vive con su madre en una casa próxima a un bosque. Un día, la madre le encomienda que visite a su abuela enferma para llevarle comida, pero la anciana vive en una aldea al otro lado del bosque.
La pequeña, en su camino por el bosque, mientras recogía flores y llevaba un canasto con comida, se encuentra con un lobo, aparentemente amable, que le empieza a hablar y a sacar información sobre el destino al que iría.
Alejándose con astucia, el lobo llega primero a la casa de la abuela, a quien devora.
Cuando Caperucita llega a la casa de su abuela, encuentra al lobo disfrazado de la anciana.
De hecho, el cuento original termina en una tragedia, ya que el lobo se come a la abuelita y a Caperucita Roja sin que nadie pueda rescatarlas. El último párrafo dice así: "¡Abuelita, qué dientes más grandes tienes! Son para comerte. Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita y se la comió. Fin".
Sobre la trama y la extensión del cuento, es breve, ocupa apenas 80 líneas, y deja en manifiesto la vida cotidiana de las comunidades rurales del siglo XVII. También al referirse a la enfermedad de la abuela, muestra que se trataba de dolencia estacional, común en los ancianos de la época, cuando Europa tuvo bruscos descensos de temperatura, incluso en primavera, que provocaban alergias, resfriados y dolores óseos en la gente mayor.
Por tanto, no es casual que en el canasto que llevaba Caperucita a la abuela hubiera una galette o torta para untar con mantequilla, un alimento muy calórico para hacer frente a las temperaturas gélidas.
Asimismo, queda expuesto que Perrault quiso castigar a Caperucita por hablar con desconocidos (el lobo en el bosque) dejando una moraleja moralizante con el propósito de educar a las infancias y a los adolescentes, advirtiéndoles sobre los depredadores humanos, dando a entender que podrían ser víctimas de un violador.
"Vemos aquí que los adolescentes y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque estos animales no todos son iguales: los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos?", dice Perrault en una parte del libro de cuentos.
