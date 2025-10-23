Charly García celebra sus 74 años: Cumpleaños del eterno rebelde del rock & roll

Charly se sintió atraído por el rock and roll y comenzó a escuchar bandas como The Beatles y The Rolling Stones, por lo que decidió probar mezclar los acordes de la música clásica con el sonido moderno. En 1972, debutó como tecladista en el primer disco de Raúl Porchetto, "Cristo Rock", un discopionero dentro del rock cristiano en Argentina.

image Charly García en sus primeros años de rock and roll.

En 1969, Charly se unió a Sui Generis, al conformarlo con Nito Mestre, su amigo personal desde la infancia, cuando apenas tenía 18 años. Esta banda le dio popularidad y lo lanzó al estrellato del rock argentino.

Al principio, la banda era de rock folk, pero luego se inclinó hacia el rock and roll y otros géneros, incorporando elementos del rock progresivo y el rock sinfónico.

Sus letras contenían mensajes de protesta social contra la dictadura argentina.

En 1973 decidió dejar Sui Generis, por diferencias personales y artísticas. Tres años después formó Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Con esta nueva banda de rock, Charly exploró con sintetizadores, teclado y con el rock sinfónico británico.

Durante este tiempo, Serú Girán reflejó su postura crítica hacia el contexto político y social en Argentina, en los que s ehablaba del miedo, la tortura y las desapariciones fozadas a manos de la dictadura, todo en un lenguaje vedado.

Embed Demoliendo Hoteles - Charly García (1988) Estadio Obras Sanitarias pic.twitter.com/2CwlV3maz6 — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) June 28, 2025

Por ejemplo, en la canción del "El anillo del Capitán Beto" (1979), Charly Garcíautiliza el personaje del "Capitán Beto", que es una especie de alter ego de un militar autoritario, como metáfora de la opresión de la dictadura.

Mucha gente va a morir, con el anillo del Capitán Beto Mucha gente va a morir, con el anillo del Capitán Beto

Carrera como solista y problemas con las drogas

Después de la disolución de Serú Gurán en 1982, Charly García empezó su carrera como solista, marcada por una etapa experimental a nivel profesional, mientras su vida privada se desmoronaba por el consumo de drogas.

El álbum que marcó su debut fue "Charly García" (1982), donde empezó a experimentar con sonidos más electrónicos y sintetizadores. A lo largo de la década de 1990, lanzó sus discos solistas como "Filosofía barata y zapatos de goma" (1990), "El aguante" (1991), y "La hija de la lágrima" (1994), que reflejan una mezcla de rock, pop, electrónica y experimentación sonora.

image Charly como solista.

Se tiñó la mitad de su bigote de blanco y comenzó a aparecer en recitales: totalmente demacrado, revolenado su guitarra eléctrica y retirándose antes de tiempo. Durante toda esta etapa, era invitado a programas de televisión y abordado en la calle por periodistas, cautivados por su personalidad excéntrica y la noticia de que había roto alguna habitación de un hotel o que vivía al borde de la indigencia en un departamento tipo búnker, todo garabateado con sus grafitis.

El viernes 3 de marzo de 2000, el hombre del bigote bicolor decidió hacer una locura: lanzarse del séptimo piso desde su habitación del Complejo Aconcagua a la pileta del lugar.

image El salto épico del 7mo piso a una pileta: una hazaña, a lo Charly, que podría haber terminado en una tragedia.

image García conversó con periodistas luego del salto

"Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté en mi vida", dijo el músico cuando se acercaron los cronistas al borde de la piscina. "Lo hice muchas veces esto. Me gusta tirarme. Siento vacío y después el agua mojada", agregó en tono de broma.

En 2011, sus décadas de excesos comenzaron a pasarle factura y terminó internado por un cuadro de deshidratación severa y síndrome metabólico por su adicción a las drogas y el alcohol. Fue tratado en la Fundación Favaloro. A partir de este momento comenzaría su etapa de rehabilitación de las drogas y su acercamiento con Palito Ortega, quien lo ayudó en su recuperación.

Embed Instituciones - Charly García (2011) Teatro Gran Rex, 60x60 pic.twitter.com/tLGyxtWR2w — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) September 21, 2025

En el 2015, Charly formaría una pareja con Mecha Lobo, quien en ese entonces tenía ventipocos años, y es una productora musical que previamente conducía un programa de MTV.

Hoy por hoy siguen juntos y ella es un pilar fundamental en su vida.

image Mecha Lobo, la pareja de Charly desde hace diez años.

"Mecha es una persona muy importante para mí. Me ayuda a estar bien, a estar con ganas. Cuando uno está muy perdido, a veces necesita un faro, y ella ha sido ese faro para mí", dijo en una entrevista con Clarín, en el 2017.

Más contenido en Urgente24

De qué trata la Cienciología que profesa Tom Cruise: El culto a los extraterrestres

Decapitación de María Antonieta, la reina frívola

Tamerlán "El Cojo": Desde Anatolia a India, sus torres con cráneos enemigos

Secuestro de niños en París y estallido social contra el rey Luis XV