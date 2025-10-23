El canal de cable ESPN cometió un error técnico que dejó al descubierto a Juan Manuel Bambino Pons y a Jorge Baravalle durante la transmisión del partido que el Liverpool goleó a Eintracht Frankfurt 1-5 que correspondió a la tercera fecha de la UEFA Champions League 2025/2026.
ESPN dejó al descubierto al Bambino Pons y se volvió viral
ESPN cometió un error técnico que dejó al descubierto a Juan Manuel Bambino Pons durante en el partido entre Liverpool y Eintracht Frankfurt, se volvió viral.
Con humor, el relator saludó con un espontáneo “Hola, ¿qué tal?”, generando risas y viralización inmediata.
La insólita situación que provocó las risas de Bambino Pons y Jorge Baravalle
La situación ocurrió cuando el Liverpool de Arne Slot goleaba 5-1 al Eintracht Frankfurt en una actuación contundente que lo perfila para llegar a instancias decisivas del torneo. Sin embargo, el gran protagonista del momento no fue ningún jugador, sino el “Bambino” Pons, quien apareció sorpresivamente en vivo desde la cabina off-tube donde se encontraba relatando.
Durante algunos segundos, la transmisión enfocó la cabina de relato de ESPN, mostrando al “Bambino” y a su comentarista Jorge Baravalle en plena tarea. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Pons soltó una frase tan simple como brillante: “Hola, ¿qué tal?”, provocando la risa de su compañero y de todos los que seguían el partido.
El Bambino Pons se volvió viral: apareció en cámara durante un partido Champions
El error técnico dejó al descubierto el detrás de escena de una transmisión deportiva: se pudo ver la reacción de los relatores, los micrófonos, el entorno de la cabina y, por unos segundos, la desesperación de los productores por volver a la imagen del campo de juego.
Ese fugaz vistazo al “otro lado de la pantalla” generó curiosidad y ternura entre los espectadores, que inundaron las redes con comentarios y memes. “El Bambino nunca decepciona”, escribió un usuario en X, mientras otro bromeó: “Se cayó la transmisión y se levantó el humor de todo el país”.
Liverpool cortó su mala racha con una goleada sobre Eintracht Frankfurt en la Champions League
Liverpool rompió de la mejor manera una racha de cuatro derrotas consecutivas en dos competencias, al golear como visitante a Eintracht Frankfurt 5 a 1 por la tercera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026.
Los ingleses, que habían arrancado en desventaja, terminaron apabullando al equipo alemán, que sufrió 10 goles en los últimos dos partidos, ya que había sido goleado por el mismo marcador por el Atlético de Madrid en la jornada previa de la Champions.
Hugo Ekitike (a los 35 minutos), Virgil van Dijk (39), Ibrahima Konaté (44), Cody Gakpo (66) y Dominik Szoboszlai (70) anotaron los goles del vencedor, en tanto que Rasmus Kristensen había puesto el transitorio 1 a 0 del elenco teutón.
Michael Zetterer, el arquero de Eintracht Frankfurt, fue figura absoluta de su equipo y evitó que la cifra en contra fuese mucho más amplia, al salvar al menos cinco situaciones claras de gol.
Por la cuarta fecha de la Champions, los ingleses tendrán la visita de Real Madrid, el martes 4 de noviembre, la misma fecha en la que los alemanes visitarán a Nápoles.
