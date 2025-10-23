ESPN dejó al descubierto al Bambino Pons y se volvió viral

Ese fugaz vistazo al “otro lado de la pantalla” generó curiosidad y ternura entre los espectadores, que inundaron las redes con comentarios y memes. “El Bambino nunca decepciona”, escribió un usuario en X, mientras otro bromeó: “Se cayó la transmisión y se levantó el humor de todo el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1981109957425582297&partner=&hide_thread=false "Bambino":

Por este momento durante la transmisión de la #CHAMPIONSxESPN pic.twitter.com/RqSsecMEN1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2025

Liverpool cortó su mala racha con una goleada sobre Eintracht Frankfurt en la Champions League

Liverpool rompió de la mejor manera una racha de cuatro derrotas consecutivas en dos competencias, al golear como visitante a Eintracht Frankfurt 5 a 1 por la tercera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los ingleses, que habían arrancado en desventaja, terminaron apabullando al equipo alemán, que sufrió 10 goles en los últimos dos partidos, ya que había sido goleado por el mismo marcador por el Atlético de Madrid en la jornada previa de la Champions.

Hugo Ekitike (a los 35 minutos), Virgil van Dijk (39), Ibrahima Konaté (44), Cody Gakpo (66) y Dominik Szoboszlai (70) anotaron los goles del vencedor, en tanto que Rasmus Kristensen había puesto el transitorio 1 a 0 del elenco teutón.

Michael Zetterer, el arquero de Eintracht Frankfurt, fue figura absoluta de su equipo y evitó que la cifra en contra fuese mucho más amplia, al salvar al menos cinco situaciones claras de gol.

Por la cuarta fecha de la Champions, los ingleses tendrán la visita de Real Madrid, el martes 4 de noviembre, la misma fecha en la que los alemanes visitarán a Nápoles.

