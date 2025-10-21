Carpetazo y descontrolada furia chilena contra Lola del Carril

Lola del Carril, ex narradora de ESPN y que ganó notoriedad durante el Mundial de Clubes por su irrupción en DAZN -la plataforma global de streaming deportivo que transmitió el certamen-, donde conformó dupla con Marc Crosas, fue carpeteada en las últimas horas por el público chileno.
En mayo de 2025, previo al inicio del MdC, Del Carril se despidió de la señal de las letras rojas, en donde se desempeñaba como panelista en el programa de Mariano Closs y también como relatora de los partidos internacionales, de la liga inglesa, española, alemana, francesa, Champions League, Europa League, Conference League, entre otros.
"No quiero hablar mucho porque ya sabés, soy de lágrima fácil. Pero muy agradecida. Un privilegio y un honor haber estado en esta mesa", le dijo en su momento Lola a Closs, con una notable emoción reflejada en su rostro.
"Has sido una de las pioneras, sin duda, en hacer este tipo de trabajo, que lo hacés muy bien. Con Mechi (Margalot) permanentemente están ahí, narrando y narrando. El haberte tenido aquí en F12... tenés la puerta abierta para cuando lo decidas. Es un gusto y fue un gusto trabajar contigo. Te esperamos cuando lo desees", le respondió Closs a la joven, también conmovido.
Carpetazo y bronca contra Lola del Carril en Chile
El pasado domingo 19 de octubre, la Selección Argentina cayó 0-2 ante Marruecos en la final del Mundial Sub- 20 y no pudo alcanzar su séptima corona en esta categoría. Fue doblete de Yassir Zabiri para el combinado africano, que dará de qué hablar nuevamente en la Copa del Mundo 2026, a disputarse entre junio y julio
El evento, al haber sido disputado en Chile, contó con la presencia de miles de hinchas del país anfitrión en las tribunas del Estadio Nacional de Santiago, que deliraron en las tribunas junto a los marroquíes que llegaron a nuestra región.
La gresca entre Argentina y Chile, encendida desde las dos Copas América que la Roja le arrebató a la Albiceleste en 2015 y 2016, se trasladó ahora a las divisiones juveniles. La rivalidad entre ambos países no entiende de disciplinas ni de categorías: todo se convierte en una guerra a matar o morir en cualquier cancha.
Es así que Lola del Carril ha quedado en el ojo de la polémica. En primera instancia, la comunicadora social emitió un posteo en su cuenta de X en medio de la definición entre el equipo de Diego Placente y Marruecos que terminó despertando el enojo del público trasandino.
"Increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera", se lee, en una publicación que roza las cuatro millones de visualizaciones.
"Dilo sin llorar", "lesbiana", sumado a otros agravios y cargadas por la situación económico-financiera de nuestro país fueron el común denominador de las respuestas al tweet inicial. Sin embargo, la furia contra Lola se profundizó luego de que salieran a la luz algunos tweets de hace unos años, en los que la periodista se mofa del país vecino.
A raíz de la visibilidad que obtuvieron estos posts, Del Carril decidió disculparse con los chilenos.
"Mis disculpas de corazón al pueblo chileno. No me gusta si quiera tener que aclarar que no tengo nada en contra de Chile ni de ningún país. Me hago cargo de la chicana futbolera que escribí hace 8 años. No me enorgullece ni la comparto", redactó, en un tweet con fecha del lunes 20 de octubre.
