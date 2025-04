Repudio absoluto al relato femenino: Mechi Margalot, Lola del Carril y María Paz Zubiri

Embed - EL POLLO VIGNOLO SE TRABA RELATANDO A BOCA

Mechi Margalot, Lola del Carril y María Paz Zubiri: todas en la misma bolsa

Desde que se conocen las designaciones femeninas en transmisiones de partidos de fútbol (masculinos, cabe la aclaración), muchos hinchas expresan su descontento en las redes sociales. Antes, durante y después de los encuentros, hay expresiones de odio contras las mujeres futboleras.

"Ni lavar los platos sabrá", escribió un usuario sobre el relato del gol de Carrillo, por parte de Zubiri.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sebastianudo/status/1915216624384098578&partner=&hide_thread=false Jaaaaaaaaaaa es el peor relato de la historia pic.twitter.com/JMZtsRdqgJ — sebastian (@sebastianudo) April 24, 2025

Otro cibernauta, en cambio, dio una mirada más fundamentada: "Decís que no te gusta y al toque te acusan de que no te gusta porque relata una mina. Y no es siempre así. No gusta, no llega, no funciona, no empatiza. No por ahora al menos. Obvio que hay hombres que lo hacen peor. Una cosa no quita a la otra".

Otra persona señaló que "falla constantemente" en los apellidos de los futbolistas, lo que supone una crítica más constructiva ya que no menciona ni distingue la crítica por cuestiones de género.

image.png María Paz Zubiri, periodista, creadora de contenido y relatora de fútbol. Le dicen 'Pachu'.

Pero he aquí una gran equivocación. Los tuiteros -que se creen muy sabiondos- confunden a María Paz Zubiri, de Fox Sports, con Mercedes Margalot y Lola del Carril, de ESPN. "Nos fumamos un campeonato histórico del Leverkusen con sus comentarios, fue un martirio", comentó otro usuario en el posteo de la narracción de la joven Zubiri, pero la que estuvo en la campaña del Bayer Leverkusen fue la ex 'Leona'. También hay ocasiones en donde la liga Lola sin haber hecho absolutamente nada...

image.png Para los machos todas las relatoras son iguales...

Hay ciertas similitudes en las voces de estas tres, pero Zubiri relata para otra señal. Dato clave.

