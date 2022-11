Polémica relatora de la TV Pública contra negros, gays, K, M

Los negros no van al cielo porque sino se nubla Los negros no van al cielo porque sino se nubla

En otros tuits pidió: "Por favor, sáquenme a estos gays".

Muchos intentaron justificar que se trataba de expresiones cuando ella tenía 12 o 13 años, en 2012. Sin embargo, otros recuperaron posteos de 2019:

¿El kirchnerismo, cuándo va a desaparecer? Me lloran los ojos ¿El kirchnerismo, cuándo va a desaparecer? Me lloran los ojos

A medida que se iban viralizando las url, ella los fue borrando pero los usuarios comenzaron a compartir las capturas de pantalla:

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Sobre las críticas, ella respondió a Infobae en una entrevista de abril 2022:

"Somos personas y a todos nos interpela lo que puedan llegar a decir de nosotros. Soy bastante sensible y, como todo esto es nuevo, en el marco de un salto exponencial, no estoy acostumbrada a la exposición. Hay gente que opina de mí como si fuera un títere de vidriera. Cuando una empieza a ocupar esta clase de lugares, se desdibuja un poco el límite entre lo público y lo privado, y creen que hay potestad de decir cualquier cosa con total libertad y crueldad. A veces piensan que no los leés, te ven holograma y se imaginan que no tenés corazón. Yo lo he sufrido, tuve días de llorar y replantearme si quería poner el cuerpo de esa manera durante toda mi carrera. ¿Para recibir flechazos gratis?

Ojo, no es solo por ser mujer. Es porque no les gusta mi estilo, como lo hacen con todos los relatores. Por momentos me río como un mecanismo de defensa, en otros la persona me da lástima, porque se tomó el tiempo de etiquetarme para decirme cosas feas. No lo haría nunca y no entiendo cómo están configurados para derrochar odio.Detrás del celular somos todos piolas Ojo, no es solo por ser mujer. Es porque no les gusta mi estilo, como lo hacen con todos los relatores. Por momentos me río como un mecanismo de defensa, en otros la persona me da lástima, porque se tomó el tiempo de etiquetarme para decirme cosas feas. No lo haría nunca y no entiendo cómo están configurados para derrochar odio.Detrás del celular somos todos piolas

Me ha pasado de contestar esos mensajes con altura y de encontrarme con respuestas como 'no puedo creer que respondiste, te re banco'. Me acabás de decir que soy horrible, ¿qué onda? No sé qué es lo que buscan, pero intento aferrarme a la opinión de los colegas que de los outsiders al entorno.

Lo que vale no es la crítica destructiva de Twitter Lo que vale no es la crítica destructiva de Twitter

