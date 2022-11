Caso Sergio Berni: Clarín y Lanata ya no son lo que eran

En realidad, el Caso Berni no hace más que desnudar una cruda realidad para quienes alimentan su ego con notas periodísticas: Clarín y Jorge Lanata ya no son lo que eran. La campaña electoral 2015 no es la campaña electoral 2023 y generar escándalos o renuncias o destrabar internas con notas coordinadas y supuestos informes exclusivos podrían no resultar como en aquellos tiempos. Corrió demasiado agua bajo el puente para la opinión pública.

A su vez, más allá de la interna del Frente de Todos, gran problema para Juntos por el Cambio también: ¿Qué pasa si Sergio Massa no fracasa y si los grandes escándalos a los que apuestan para la recta final tampoco hacen pie en la opinión pública?

Basar un campaña electoral en función de que la Argentina fracase o con la supuesta corrupción del kirchnerismo no funcionó ni en 2015 -donde todo terminó definiéndose por penales- ni en 2019 -donde Mauricio Macri fue eyectado de la Casa Rosada aunque con un respetable 41%- ni en 2021 -donde JXC ganó pero tampoco sumó grandes bolsones de votantes sino que fue favorecido por el ausentismo/presentismo-.

Más contenidos en Urgente24

Se recalienta el dólar blue mientras estas 3 cuevas quiebran

Una encuesta (estatal) alimenta el peor temor del FdT

La fuerte respuesta del padre de Tini Stoessel a Nik

1899: De furor en Netflix a acusaciones de plagio

Les midieron el pene y este es el verdadero tamaño promedio