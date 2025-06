Más oficialista que nunca: Alejandro Fantino será el "ayudante de cátedra" de Milei

"Así que esto va a ser de acá a fin de año", añadió luego y no descartó la posibilidad de más adelante hacerlo en algún estadio. "Lo voy a acompañar, me encanta la idea. Para mí es un orgullo, es un gusto, es un enorme desafío también acompañarlo a él", señaló dejando explícito su apoyo al líder libertario.

La cruda advertencia de Alejandro Fantino

Es preciso recordar que hace algunos días Alejandro Fantino lanzó que a Javier Milei "algo le van a hacer"si resulta victorioso en octubre.

"Se los adelanto, así como les dije, si en octubre pinta el país de violeta, y no por vía de juicio político, no creo que vaya por ese lado, algo le van a hacer", dijo en su programa Multiverso Fantino.

Y sumó: "No sé qué, algo va a pasar. De acá al 2027. Cuando vean que este loco los pasó por encima en las elecciones de octubre, siguen viendo las encuestas, no se lo van a bancar, ni los que están titulando en una nota 'emotiva marcha', no se lo van a bancar mis colegas, los gremios, el sistema que vive del organismo muerto parasitado que es la República Argentina".

De esta manera el comunicador deslizó la posibilidad que la oposición buscará desestabilizar al Gobierno en el caso de que obtenga la mayor cantidad de votos en las elecciones legislativas.

