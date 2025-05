Alejandro Fantino lanzó una cruda advertencia sobre Javier Milei: "Algo le van a hacer"

"No sé qué, algo va a pasar. De acá al 2027. Cuando vean que este loco los pasó por encima en las elecciones de octubre, siguen viendo las encuestas, no se lo van a bancar, ni los que están titulando en una nota 'emotiva marcha', no se lo van a bancar mis colegas, los gremios, el sistema que vive del organismo muerto parasitado que es la República Argentina", agregó Fantino con ciertas afirmaciones que dan que pensar.