La película donde nadie está seguro y todo puede pasar

En la actualidad, mientras todos están corriendo detrás de los estrenos del 2025, hay una película que está ahí, esperando en Apple TV, a la que probablemente nunca le diste la oportunidad que se merece. Se llama "La cara oculta" y es de esas producciones que te hacen dejar el celular y concentrarte en la pantalla como si fuera lo último que harías.
Dirigida por Andrés Baiz, esta propuesta colombiana dura 103 minutos que se pasan volando. Y cuando digo volando, es porque la historia no te suelta ni un segundo. El elenco es de primer nivel: Quim Gutiérrez, Clara Lago, Martina García, Marcela Mar, Alexandra Stewart, Juan Alfonso Baptista y Humberto Dorado construyen personajes tan creíbles que vas a sentir que estás espiando vidas ajenas desde tu sillón.
Ahora bien, ¿de qué va todo esto? La trama arranca con Adrián, un músico que forma parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, viviendo su aparente historia de amor perfecta con Belén. Pero ya sabemos que cuando algo parece demasiado perfecto, algo está por explotar. Y sin dudas que explota.
Según describe la sinopsis oficial, "Cuando Belén empieza a dudar de su fidelidad, desaparece sin dejar rastro. Afligido, Adrián encuentra consuelo tanto en la música como en los brazos de Fabiana, una joven camarera. Pero a medida que crece la pasión entre ellos, empiezan a hacerse preguntas sobre la misteriosa desaparición de Belén".
Lo interesante acá es que Baiz no hace una historia común de suspenso. Esto no es un thriller donde te la ves venir desde el minuto uno. Acá cada escena está calculada, cada plano tiene su razón de ser, y cuando creés que entendiste todo, te das cuenta de que no entendiste nada. Es cine inteligente que confía en su audiencia y no subestima con explicaciones obvias.
La película que sorprende por su tensión constante
La crítica internacional quedó fascinada con el resultado. "Una película de suspense bien filmada y eficaz, con voluntad de estilo y sin baches: la tensión es uniforme y no decae. E impecablemente interpretada", expresó Jordi Batlle Caminal en Diario La Vanguardia.
Oti Rodríguez Marchante del Diario ABC también destacó esa maestría visual: "La trama está llena de sorpresas, (...) La cámara encuentra el modo de que el espectador no se sienta nunca tranquilo y de que el clima sea constantemente el previo al suceso luctuoso".
Por su parte, los usuarios tampoco escatimaron en elogios. "Una gran película que sin duda recomiendo", sumó un cibernauta en Filmaffinity, con un comentario simple, pero contundente, que resume la experiencia de verla.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo
Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio
¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo