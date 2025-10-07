La película donde nadie está seguro y todo puede pasar

La película que sorprende por su tensión constante

La crítica internacional quedó fascinada con el resultado. "Una película de suspense bien filmada y eficaz, con voluntad de estilo y sin baches: la tensión es uniforme y no decae. E impecablemente interpretada", expresó Jordi Batlle Caminal en Diario La Vanguardia.

Oti Rodríguez Marchante del Diario ABC también destacó esa maestría visual: "La trama está llena de sorpresas, (...) La cámara encuentra el modo de que el espectador no se sienta nunca tranquilo y de que el clima sea constantemente el previo al suceso luctuoso".

Por su parte, los usuarios tampoco escatimaron en elogios. "Una gran película que sin duda recomiendo", sumó un cibernauta en Filmaffinity, con un comentario simple, pero contundente, que resume la experiencia de verla.

