Apagón total a Gastón Edul y tiemblan De Paul y Lionel Messi

Pero esa fama nunca se abstiene de la controversia. El trabajo de Edul divide opiniones entre quienes lo apoyan y quienes no. En redes sociales se ve muy marcada esta distinción: en Instagram, los comentarios de sus seguidores están plagados de pedidos de saludos, chiste internos y mensajes de apoyo; mientras que en X predominan los discursos de odio y el hate.

Este lunes por la tarde (6/10), el periodista, que se encuentra en Miami cubriendo la previa de los dos amistosos que le deparan a la Selección Argentina para TyC Sports, realizó un posteo y la recepción por parte del público no fue para nada buena.

El corresponsal publicó un video informativo en el que indica lo siguiente: "Ya estamos en Miami donde Argentina va a jugar uno de los últimos 8 partidos que tiene antes la Copa del Mundo 2026. Juega contra Venezuela el viernes a las 9 de la noche, Argentina. Contra Puerto Rico el próximo lunes a las 8, Argentina. En noviembre juega contra Angola en Angola y contra un rival a confirmar en Kerala en La India. Dos partidos más en marzo año que viene".

Y a continuación, remarca: "Uno va a ser la finalísima contra España y el otro un amistoso que acompaña la gira dependiendo dónde se juegue la finalísima porque no tiene sede confirmada. Estados Unidos contra México y en contra Honduras. ¿Se acuerdan cuando Argentina jugó contra Emiratos Árabes? En la previa del Mundial a 6 días de jugar con Arabia Saudita el debut de Qatar 2022. Bueno, lo mismo va a pasar con México-Honduras en esta semana previo al Mundial".

Los tuiteros, sin embargo, reprendieron a Edul en los comentarios. La tendencia se suele mantener cada vez que el comunicador postea algo en su Twitter. Especialmente, sobre la Selección Argentina.

De Paul y Messi, repudiados también

Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedaron también en el centro de la escena en el marco de la Fecha FIFA adveniente.

Los futbolistas que fueron Campeones del Mundo en Qatar 2022 y que comparten cancha en Inter Miami mantienen una buena relación con el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, que tiene una pésima imagen entre el grueso de la gente por el desastre que es el fútbol argentino, contrastado por el éxito y el crecimiento de las Selecciones Nacionales desde su llegada.

En X, los futboleros suelen exigir algo que nunca cambiará: que De Paul y Messi, como abanderados de la Scaloneta, se rebelen contra los desmanejos de Tapia y defiendan los intereses del fútbol argentino.

Incluso, muchos tuiteros sacaron a relucir la bandera de Diego Armando Maradona, quien se caracterizó por ser contestatario contra los poderes concentrados y por demostrar su oposición a grandes líderes de AFA.

