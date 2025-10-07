Línea blanca, en crisis: Suspensiones rotativas para más de 400 empleados de una multinacional

En cuanto a los salarios, Cerra reconoció que, si bien no todos los trabajadores cobran menos de $700.000 como se difundió, "sí son sueldos de pobreza", y estimó que el salario promedio ronda los $850.000 y denunció que incluso los acuerdos paritarios "tardan meses en ser homologados por el Gobierno", lo que deteriora aún más el poder adquisitivo.

Y advirtió:

Es una situación casi trágica para el sector. No hay incentivo ni crédito, las tasas son impagables y el trabajador metalúrgico está en el medio, sosteniendo su puesto con sueldos que no alcanzan Es una situación casi trágica para el sector. No hay incentivo ni crédito, las tasas son impagables y el trabajador metalúrgico está en el medio, sosteniendo su puesto con sueldos que no alcanzan

70 años en la Argentina

La empresa fue fundada en 1919 en Suecia por Axel Wenner-Gren con la idea de desarrollar productos que no solo fueran funcionales, sino que elevaran la calidad de vida de las personas. En agosto pasado, para su aniversario 106.

Fernando Novoa es el General Manager de Electrolux Group en Argentina, donde está presente desde hace 70 años. En 1955 inauguraron su primera planta, donde se producían pulidoras de piso y heladeras.

Desde ese momento, estuvieron siempre presentes en la vida de los argentinos. Actualmente comercializan una amplia gama de productos que van desde heladeras, cocinas y lavarropas hasta aspiradoras, air fryers y otros.

Otras noticias de Urgente24

Nobel de Física 2025 fue por un descubrimiento clave para la tecnología cuántica

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares

Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor