La crisis en la industria vuelve a golpear a Rosario, ahora le toca a la conocida fábrica de línea blanca, Electrolux, que ya implementó suspensiones rotativas durante todo octubre para sus 400 empleados, que si bien no todos cobran menos de $700.000 como se difundió, según reconoció la UOM, "sí son sueldos de pobreza", y estimó que el salario promedio ronda los $850.000.
EN ROSARIO
Línea blanca, en crisis: Suspensiones rotativas para más de 400 empleados de una multinacional
La fábrica en Rosario de una reconocida multinacional de electrodomésticos aplicó suspensiones rotativas durante octubre a más de 400 empleados, con "sueldos de pobreza".
El abogado Pablo Cerra, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo en diálogo con 'RadioInforme3' que, en efecto, la situación "no es nueva" y que "se viene extendiendo en el tiempo", afectando a toda la línea blanca y buena parte del sector industrial.
Según explicó Cerra, la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones agravan el panorama: "Aun los productos importados no se venden. Estamos en un embudo vicioso para la actividad laboral e industrial", sostuvo.
El representante de la UOM remarcó además que los empleos del rubro requieren calificación y experiencia, lo que vuelve más lenta cualquier posibilidad de recuperación: "Ya vivimos esto en los 90. Cuando se destruye el empleo industrial, se pierde también la mano de obra calificada. Después cuesta años recuperarla", señaló.
En cuanto a los salarios, Cerra reconoció que, si bien no todos los trabajadores cobran menos de $700.000 como se difundió, "sí son sueldos de pobreza", y estimó que el salario promedio ronda los $850.000 y denunció que incluso los acuerdos paritarios "tardan meses en ser homologados por el Gobierno", lo que deteriora aún más el poder adquisitivo.
Y advirtió:
70 años en la Argentina
La empresa fue fundada en 1919 en Suecia por Axel Wenner-Gren con la idea de desarrollar productos que no solo fueran funcionales, sino que elevaran la calidad de vida de las personas. En agosto pasado, para su aniversario 106.
Fernando Novoa es el General Manager de Electrolux Group en Argentina, donde está presente desde hace 70 años. En 1955 inauguraron su primera planta, donde se producían pulidoras de piso y heladeras.
Desde ese momento, estuvieron siempre presentes en la vida de los argentinos. Actualmente comercializan una amplia gama de productos que van desde heladeras, cocinas y lavarropas hasta aspiradoras, air fryers y otros.
Otras noticias de Urgente24
Nobel de Física 2025 fue por un descubrimiento clave para la tecnología cuántica
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares
Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor