La nueva agrupación del peronismo también tiene peso en Santa Fe

También forman parte el senador Sergio Uñac, el exministro de Educación, Nicolás Trotta, y dirigentes provinciales como Verónica Mercado (Catamarca), Federico Alessandri (Córdoba), Matías Barroetaveña (CABA) y Sebastián Benítez Molas (Chaco), entre otros.

Muchos de ellos provienen de distritos donde el peronismo perdió terreno en las últimas elecciones y comparten una preocupación: la creciente desconexión del partido con las realidades provinciales.

Todos ellos coinciden en un diagnóstico común: la necesidad urgente de consolidar una visión federal real y efectiva, que reequilibre la representación territorial dentro del peronismo y lo vuelva a convertir en una fuerza transformadora, con anclaje en cada rincón del país.

image.png El anuncio se hizo visible en las calles de la Ciudad de Buenos Aires a través de una serie de afiches con consignas como "Nadie se salva solo", "El futuro es historia" y "No es libertad. Es entrega", en clara alusión al contexto político y económico actual.

La agrupación lleva el mismo nombre que utilizó Cristina cuando compitió por la presidencia del PJ nacional, lo que refuerza su intención de disputar sentido y espacio dentro del partido desde una mirada más crítica y renovadora.

El desafío en Santa Fe

En el caso de Santa Fe, la irrupción de "Primero la Patria" se da en un momento de particular desconexión entre las estructuras partidarias y amplios sectores de la base peronista.

El objetivo inmediato será ampliar la convocatoria, federalizar el debate y construir una plataforma de propuestas con anclaje territorial, con vistas a las elecciones generales de octubre. En ese camino, la nueva expresión buscará también disputar espacios en el armado provincial, promoviendo una agenda que priorice derechos, igualdad, producción y justicia social.

En tiempos donde muchos se repliegan, este nuevo espacio kirchnerista busca sumar. Con vocación de protagonismo, identidad peronista y compromiso con la unidad, este nuevo espacio empieza a caminar la provincia con una consigna clara: reconstruir el peronismo desde abajo, con todos y para todos.

El peronismo mira las elecciones en la Provincia

La elección general a cargos municipales y comunales se llevará a cabo el próximo 29 de junio. Ese día se elegirán 19 intendencias, se renovarán 65 concejos municipales y 300 comisiones comunales.

El pasado 13 de abril, Juan Monteverde hizo una gran elección como candidato oficial del PJ, logrando posicionarse por encima de la lista de Javier Milei, lo que dejó evidenciado el fracaso de La Libertad Avanza. Sin embargo, el peronismo llegó dividido: el senador, Marcelo Lewandowski, que fue el candidato de izquierda más votado en los comicios pasados se opuso al deseo de CFK para encabezar una lista de unidad.

image.png Juan Monteverde se quedó con la interna del peronismo.

No obstante, al experiodista deportivo no le fue para nada bien: sacó 118.000 votos sin haber llegado al 9%, lo que terminó siendo súper negativo para quien hace un año y medio atrás cosechó más de 500.000. Lo cierto es que si el peronismo competía unido y se sumaba el resultado de Monteverde, Lewandowski y Roberto Sukerman (que volvió a perder con el líder de Ciudad Futura), no ganaban pero el peronismo consolidaba una alternativa clara.

