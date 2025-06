Sociedad CFK & Milei para nacionalizar la elección en PBA, ¿va unido el PJ?

Live Blog Post

Aporte de Marcela Pagano para reducir los costos de las herencias

A la Democracia le pasa algo malo con los impuestos: desde 1983 no hace más que subirlos. Por ejemplo, en el Consenso Fiscal 2022 se abrió la posibilidad para que cada jurisdicción volviera a cobrar el impuesto a la herencia, un gravamen eliminado por el Proceso de Reorganización Nacional -que no todo lo hizo mal, por ejemplo no tenía el IVA en 21%- Pero este tributo lo tiene vigente la provincia de Buenos Aires, desde 2011 (Ay Daniel Scioli), y se llama Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes.

La diputada nacional ex periodista Marcela Pagano (LLA / PBA) presentó un proyecto para bajar los costos de las herencias en general, no sólo en PBA, en cuanto a honorarios de abogados. De prosperar la iniciativa, en sucesiones y cuestiones de familia no controversiales no se pagarian honorarios profesionales.

Interesante. Pero seguirá vigente lo de PBA que en el caso de los bonaerenses es el costo principal.