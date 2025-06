River: su refuerzo fallido vuelve al club pero Gallardo no lo tendrá en cuenta

image.png El paraguayo tuvo un buen desempeño en el Ciclón y River puso sus ojos en él Foto NA

Pero en Núñez, Bareiro no estuvo a la altura. Desde su llegada en julio pasado, disputó solo 16 partidos, sin goles ni asistencias. Siempre ingresó desde el banco o integró formaciones alternativas, y nunca logró afianzarse como titular.

Al Rayyan no hizo uso de la opción de compra y Bareiro vuelve a River a fines de junio

Así es que el delantero fue cedido al Al-Rayyan de Qatar, con una opción de compra, pero el club de Medio Oriente no hizo uso y así el paraguayo deberá retornar al Millonario a fines de junio. Para Marcelo Gallardo, Bareiro no es una opción. No lo tuvo en sus planes antes y no lo tendrá en sus planes en el futuro, por lo que es probable que el delantero se marche de River.

A pesar de las especulaciones, sobre todo con Miguel Borja, la idea de Gallardo es que no se venda a nadie. Que se mantenga todo el plantel. Eso, dicen las fuentes, será considerado un "refuerzo". Aun así, está claro que, para competir en torneos importantes a nivel internacional, como puede ser el Mundial de Clubes o la Copa Libertadores, River necesita fortalecer algunos puestos con nuevos nombres.

Uno de ellos, por ejemplo, es el de 9. Incluso sin dejar ir a Borja, Gallardo estaría interesado por José López, de Palmeiras.

