Karina vs. Rovira: El gobernador Hugo Passalascqua pidió el voto para Sebastián Macías

El gobernador dijo que, precisamente, con fondos de Rentas de la provincia, intentan llevar adelante un programa vial, cuando Nación no lo hace. Hay que recordar que Macías es el titular de Vialidad: "Hay que estar ahí, el sol encima que te raja. Es un trabajo durísimo el que hacen los empleados de Vialidad. Y Seba Macías tiene esa capacidad de conformar equipos y tener liderazgo sobre equipos, que es otra virtud que tiene. Hay que conducir, él tiene esa virtud. (...) Y viste lo que era Almafuerte antes del asfalto y después del asfalto, es un cambio impresionante. Lo mismo ocurre con Profundidad. Y ahora estamos yendo por Fachinal, que es otro pueblo que es el único que nos queda aún sin acceso. Son 78 municipios, hasta el más pequeñito que es Fachinal va a tener su asfalto. Me acuerdo de una frase de una época, que es ‘el asfalto no se come’, pero el asfalto da de comer. Y además permite sacar la producción, eso da de comer a miles de familias. La producción alimentaria, se saca la madera, la fruta, la yerba, como se saca si no es a través de eso. Y multiplica el trabajo, empleo. Y lo último de Sebastián Macías es su calidad de dirigente deportivo, que ahora quedó como tapado, como es candidato, como que se tapa su vida privada de deportista. Yo seguía mucho al basquet de Mitre. Yo no tengo ni un club en Posadas, yo soy de Olimpia de Oberá. No quiero meterme en disputas de camiseta, pero convengamos que así se levanta al deporte misionero. El ascenso de Mitre levanta a todos los deportes misioneros; no es solo Mitre, nos ponen en el mapa. Y eso fue un esfuerzo dirigencial enorme, porque Mitre es un club grande, no es solamente fútbol (...) y Sebastián, por lejos, me parece, a mí, con todo respeto al resto de los candidatos, el que más tiene para ofrecer, porque tiene cosas para mostrarnos."

"La Nación no nos da, nos devuelve"

Hugo Passalascqua avanzó sobre la realidad de la macroeconomía de los Milei:

"(...) hay que entender la siguiente lógica porque si no, parece que la Nación te da. La Nación no nos da, la Nación nos devuelve. La administración nacional, no la nación como pueblo, ni la paterna ni la argentina, la administración nacional es un invento de las provincias. Las provincias son preexistentes en la Nación. No solo preexisten, sino que conformaron la Nación, decidieron hacer nación, con la idea de que sea una especie de, que no suene mal, una especie de gran fideicomiso, donde las provincias le entregan dinero. Vos comprás algo y pagaste IVA, viene la factura, 50 mil pesos, y ahí adentro está IVA, porque no es que vas a la DGI a pagar el de la tienda. Ya te viene, está adentro. Estás pagando el 21%, que fue a Buenos Aires; era tu plata que fue a Buenos Aires. La Nación recaude así con Ganancias, sellos, retenciones. La Nación recauda dinero de las provincias con el fin de después hacer obras, hacer un puente, poner un acueducto. Va decidiendo, priorizando qué hace con ese fondo, cómo administra ese fondo, que eso es el presidente de la Nación, es un CEO que administra ese fondo público, digamos, como un gran fideicomiso. Eso es la Nación. Entonces no es que la Nación nos manda o le vas a pedir, sino que te devuelva, que te devuelva o en metálico o en obras lo que nosotros le dimos. Y esto en caída, 25% es mucho."

"Son miles de millones que la provincia no dispone, que no entra en la caja de los misioneros, no al gobierno, es a los misioneros, que se traduce en asfalto, en puentes, en salario del policía, en comprar la ambulancia, la camilla nueva, lo que sea. Hay que tener lo que yo llamo un Estado suficiente para cubrir eso, no expandir el Estado, que es una carga para el erario público y para el contribuyente, hay que tener muchísimo cuidado en eso, pero el nudo de la cuestión es que cayeron los recursos que vuelven a la provincia. El 55% puede parecer poco, pero es una barbaridad de plata, con la que podríamos hacer tantísimas cosas y no las estamos pudiendo hacer. Y el resto de las provincias están igual, muchas peor por haber tomado enorme cantidad de deuda, en forma indiscriminada. Nosotros terminamos de pagar este año al Club de París una deuda de los '90, te descuentan de la coparticipación. Los gobernadores que fueron tomando deuda, son provincias hiper complicadas, porque tienen que pagar el servicio de deuda a los bancos. Entonces si recibís poco, encima tenés que pagar el servicio de deuda, te quedás, como hacen la mayoría de las provincias, los salarios de 2 al 5, salud pública del 8 al 9, seguridad el día al 12… vas pedaleando. Hay provincias que no pagaron todavía el aguinaldo, el medio Salario Anual Complementario."

