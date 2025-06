Terrible lo que pasa en Rosario: Episodio escalofriante en un jardín

Las primeras hipótesis apuntan a que el artefacto pudo haber sido colocado por un adulto sin que el niño tuviera conocimiento de lo que transportaba. Aun así, los funcionarios continúan evaluando el contexto del hecho.

Pese a lo ocurrido durante la tarde del miércoles, esta mañana, la actividad educativa se desarrolló con normalidad, pese al incidente registrado en la jornada anterior.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó el hecho y anunció que se llevarán a cabo jornadas de sensibilización y prevención en torno a la presencia de armas, dirigidas a la comunidad educativa y a las familias.

Educación y violencia: No es la primera vez

Sin ir más lejos, no es la primera vez que ocurre algo de esta gravedad. El pasado 12 de mayo, no hace menos de un mes, un alumno de 15 años ingresó a la escuela con un arma y, tras amenazar a otro chico junto a una de las porteras, huyó rápidamente efectuando un disparo al aire.

image.png Los hechos delictivos llegaron a las instituciones educativas.

A partir de lo sucedido, la madre de una alumna de quinto grado indicó que su hija le avisó por teléfono que un joven de segundo año había ido armado, por lo que inmediatamente la fueron a retirar.

"Les avise lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya". "Les avise lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya".

