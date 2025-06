Fuerte rumor: Quién sería la nueva pareja de Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández vuelve a ser protagonista en la escena pública, esta vez alejado del ámbito político y judicial, y en el centro de un rumor que apunta a su vida personal. Según reveló el programa Run Run del Espectáculo, que se emite por Crónica HD, el ex mandatario estaría comenzando una relación sentimental con Anabella Hers, ex diputada nacional por el PRO, abogada y actual directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.