La Justicia filtró los mensajes de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Me incineraste ante un país"

En ese mismo intercambio, Yañez le recriminó al exmandatario:

“A vos jamás te importó mi dolor. Me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas”.

Fernández, por su parte, le respondió:

“Hace tres días que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó y estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas. Pretendo que escuches lo que yo creo”.

Fabiola Yañez lo acusa de "pegarle siempre"

Entre las frases más duras, hay una acusación directa de Yañez, que agrava la situación judicial de Fernández:

“No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre”, escribió la ex primera dama en un mensaje fechado el 2 de septiembre.

Otro de los textos atribuidos al expresidente incluye una amenaza velada:

“Chantajeame con mi hijo y mi libertad y vas a saber quién soy. Solo eso”.

Además de los intercambios personales, Yañez también dejó constancia de su hartazgo por la dependencia económica:

“Decime hoy si me vas a ayudar o no o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo que me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto más nada”.

Fernández respondió:

“Por lo material no te preocupes. Nada te faltará”.

Avanza el proceso judicial

La Justicia ya cuenta con un procesamiento confirmado contra el expresidente por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo, por abuso de poder y por amenazas coactivas. La Cámara Federal porteña ratificó esa decisión el pasado 15 de abril.

El expediente sostiene que Fernández habría ejercido violencia psicológica de manera “habitual y continua”, con formas de maltrato que incluyeron acoso, hostigamiento, insultos, destrato e indiferencia. Además, según los jueces, existieron también episodios de violencia física reiterada.

Se trata de una causa de alto perfil, no solo por la figura del imputado, sino también por la gravedad de los hechos y la evidencia obtenida: conversaciones privadas, fotos y elementos que, según fuentes judiciales, refuerzan la denuncia presentada por Yañez.

La polémica por el peritaje

La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, intentó sin éxito que la Justicia ordenara la destrucción del material peritado. El juez Ercolini lo rechazó argumentando que eso afectaría la trazabilidad de la prueba. A su vez, la querella tampoco obtuvo una copia completa del peritaje, con el argumento de que eso vulneraría la privacidad del acusado.

La decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal, que dio luz verde a la fiscalía para seguir trabajando sobre el contenido extraído.

Con el procesamiento firme y las pruebas reforzadas por el peritaje, la causa quedó a un paso del juicio oral. Si se confirma la acusación en esa instancia, Fernández podría enfrentar una pena que va de 3 a 18 años de prisión, por la acumulación de los tres delitos.

Las conversaciones, lejos de ser meras discusiones de pareja, revelan una dinámica de poder y maltrato que, según la Justicia, constituyen un “contexto sostenido de violencia de género”.

------------------------------

Más noticias en Urgente24:

Alberto Fernández tiene nueva novia: "Se conocen desde hace 20 años"

¿Se agranda la Cámara de Diputados?: El proyecto que sumaría a 87 legisladores más

Fuerte respuesta de Ricardo Darín a Luis Caputo