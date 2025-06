Con afiche y spot, Cristina se lanza a nacionalizar el 7-S

Afiches en las calles y un spot presentan con la consigna 'Cristina Diputada' se revelaron en las últimas horas. El dato llamativo y que indica la intención instalar la discusión nacional en la elección bonaerense es que en ninguno de los dispositivos se aclara que se trata de una diputación provincial.

Los afiches, sin firma, muestran el nombre de la exPresidente escrito en cursiva, imitando el logo de su libro, 'Sinceramente'. Debajo aparece la palabra "Diputada", todo con un fondo celeste. La pegatina se vio incluso en calles porteñas, fuera de los límites bonaerenses. Otro signo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/valerapazok/status/1929877168844124275&partner=&hide_thread=false Las calles amanecieron con la leyenda Cristina Diputada #CristinaEnM1 pic.twitter.com/mjRLVBf1bl — Valería Paz (@valerapazok) June 3, 2025

Spot

Por su lado, el video de promoción de la candidatura fue lanzado por Nuevo Encuentro, el espacio de Martín Sabbattella.

"A la elección de septiembre vamos con #CristinaDiputada, es por vos. #QuieroGanarLaTercera", dice el tuit que acompaña el spot, en clave mundialista.

“Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta”, comienza una voz en off femenina al enumerar los distintos cargos en la política de la exmandataria, pero omite su último rol, el de vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández.

“Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada", sigue.

“Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades, porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande”, dice la voz en off a modo de justificación de la candidatura de Cristina Kirchner.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NuevoEncuentro_/status/1929878255340777905&partner=&hide_thread=false A la elección de septiembre vamos con #CristinaDiputada, es por vos.#QuieroGanarLaTercera pic.twitter.com/9r13w7Cgnv — Nuevo Encuentro (@NuevoEncuentro_) June 3, 2025

Tras ello, apunta directamente contra el gobierno de Javier Milei. “Porque cuando Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye”, agrega, lo que pone énfasis al aspecto nacional de la discusión.

“No es por ella. No lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más”, postula.

“Por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos. Y cuando todo se derrumba ella sigue a nuestro lado. Con lucha, con corazón, con voz”, cierra sin mencionar nunca que se trate de la disputa por la 3ra sección electoral bonaerense.

