Cristina Kirchner confirmó en C5N que será candidata de la Tercera Sección en la provincia de Buenos Aires

"¿Alguien concibe que si al peronismo le va mal en septiembre, le terminará yendo bien en octubre? ¿Alguien se puso a pensar las consecuencias que puede tener en octubre y para todo el país que nos vaya mal en los comicios de octubre?".

Luego, envió algún dardo para el gobernador del más poblado estado provincial de la Argentina.

“La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló. Y son muchas les personas que van a votar en un lapso de dos semanas, que tienen que decidir entre diputados provinciales y nacionales. Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión”.

image.png Cristina Kirchner y Gustavo Sylvestre en C5N

"Hombres necios que acusais..."

“Voy a decir algo que nos les va a gustar. Los hombres no hacen política al igual que las mujeres. El hombre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice se pierde… En cambio, si yo me tengo que retractar porque me equivoqué, lo hago. Jamás le pediría nada a nadie. Tenemos que colaborar todos".

Luego, sostuvo que no le hace mella ser candidata a legisladora provincial luego de haber sido dos veces presidenta y una vez vice presidenta.

Muchos piensan en la política como un escalafón y Jorge Capitanich fue tres veces gobernador, jefe de Gabinete y luego candidato a Intendente en Resistencia para que el peronismo ganara en Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego. Muchos piensan en la política como un escalafón y Jorge Capitanich fue tres veces gobernador, jefe de Gabinete y luego candidato a Intendente en Resistencia para que el peronismo ganara en Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego.

“Milei es el resultado de una derecha mafiosa que encarnó Mauricio Macri en 2015. Durante ese gobierno en particular se desató una persecución al principal espacio opositor y a mi persona. Fue realmente devastador. Convencieron a la gente de que nos habíamos robado un PBI. Y hoy se horrorizan con los videos con IA, que acusan a hacer a los ‘loquitos’ de La Libertad Avanza”.

Finalmente, le propuso una autocrítica al peronismo: “ hay que abandonar el concepto de Estado presente y reemplazarlo por uno de Estado eficiente”.

Su mensaje reformuló la propuesta ideológica de su espacio para modificar su vínculo con la sociedad.