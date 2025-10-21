Plantel mediocre, resultados mediocres. Boca vendió barata la derrota ante Belgrano de Córdoba el pasado sábado (18/10) en La Bombonera, en una jornada teñida de emoción por el homenaje a Miguel Ángel Russo. La caída del Xeneize y la victoria de Deportivo Riestra (la no noticia) ante Instituto de Córdoba, complica aún más al equipo de Claudio Úbeda.
GOLAZO24 ADVIRTIÓ
Boca, fuera de Libertadores (por 3er año consecutivo) y de play-offs
La derrota de Boca Juniors ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera le complicó las cosas al Xeneize, que reza por clasificar a la Copa Libertadores.
El cuadro de La Ribera no pudo ante el Pirata como local y fue superado por dos tantos contra uno. Los goles fueron anorados por Lucas Passerini -penal-, Leandro Paredes (e/c) y Exequiel Zeballos, cuyo descuento no sirvió para otra cosa más que maquillar el resultado (y pelearle el puesto a Brian Aguirre).
De esta manera, el Xeneize quedó en la novena posición en el Grupo A, fuera de los playoffs, y en el quinto puesto de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El escenario aún puede empeorar con los dos partidos que faltan disputarse de la fecha 13: si Unión de Santa Fe consigue al menos un punto anten Defensa y Justicia y Huracán le gana en Parque Patricios a Central Córdoba, desplazarán al CABJ al décimo puesto del grupo...
El futuro de Boca depende de Boca: los dirigidos por Úbeda adeudan un partido -a disputarse el próximo lunes 27 de octubre ante Barracas Central en condición de visitante-, y a eso se sujetan desde Brandsen 805, a que si el cuadro azul y oro gana todos los partidos que le quedan, volverá a estar en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El problema es que este equipo se acostumbró a no dar la talla en situaciones adversas. Todo por verse...
La victoria de Riestra complicó a Boca
El Súper Deportivo Riestra, de los mejores equipos del fútbol argentino pese a que muchos confunden el análisis y se reducen a pataler con que el Malevo está donde está por fallos arbitrales a su favor, le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba como local y se trepó al 4º puesto de la Tabla Anual, con 51 puntos, igual cantidad de unidades que ostenta Argentinos Juniors (que tiene mejor diferencia de gol y está 3º), y uno menos que River (52), que se estacionó 2º por la victoria a Talleres de Córdoba como visitante.
Díganle adiós a Rosario Central (59 puntos y adeuda 45' ante Sarmiento de Junín) que se nos fue en la Clasificación General. De no mediar nada extraño, el Canalla será el campeón de esta Tabla, jugará la Copa Libertadores 2026 (el sueño de Alejandro Domínguez para vender el certamen con la cara de Ángel Di María) y disputará la Supercopa Internacional el año que viene...
Riestra sigue sorprendiendo a propios y extraños. La victoria por la mínima ante Instituto gracias al gol del Sultán Herrera -que será pretendido por varios clubes del fútbol argentino el próximo mercado de pases-, lo volvió a posicionar como líder de la Zona B, con 27 unidades.
Lanús (26), Vélez (25), Central (24) y River (21) habían ganado sus partidos, por lo que obligaron al equipo de Gustavo 'Tata' Benítez a hacer lo propio. Bajo presión, el blanquinegro demostró estar, nuevamente, a la altura.
Producto de haber sumado de a tres, Riestra se clasificó automáticamente a los play-offs. En el Apertura, también se había metido entre los mejores 8 del grupo. Todas grandes gestas para una institución humilde y con el presupuesto más bajo (o de los más bajos) de la categoría.
Golazo24 había advertido en la previa que Riestra muy probablemente lograría la victoria ante La Gloria.
El fixture de Boca Juniors, que se está quedando afuera de todo
- Barracas Central vs. Boca Juniors | Lunes 27 de octubre, 16 horas.
- Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors | Domingo 2 de noviembre, horario a definir.
- Boca Juniors vs. River Plate | Domingo 9 de noviembre, horario a definir.
- Boca Juniors vs. Tigre | Domingo 16 de noviembre, horario a definir.
Más notas de Golazo24
Independiente: Arde el plantel y para Gustavo López son "perdedores" que tienen que hacer tiktoks
La Selección Argentina de Placente tendrá revancha pronto en el Mundial Sub 17: cuándo se juega
La mujer de Diego Placente sorprendió a todos con una profunda reflexión post Mundial Sub 20
El clásico caliente que puede definir un descenso del Torneo Clausura a la B Nacional
Es campeón de Suecia, el pueblo tiene 1450 habitantes y jugará Champions League