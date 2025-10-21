Boca, fuera de Libertadores (por 3er año consecutivo) y de play-offs

Díganle adiós a Rosario Central (59 puntos y adeuda 45' ante Sarmiento de Junín) que se nos fue en la Clasificación General. De no mediar nada extraño, el Canalla será el campeón de esta Tabla, jugará la Copa Libertadores 2026 (el sueño de Alejandro Domínguez para vender el certamen con la cara de Ángel Di María) y disputará la Supercopa Internacional el año que viene...

image Tabla Anual actualizada al 21/10/2025. (Foto: Promiedos.com).

Riestra sigue sorprendiendo a propios y extraños. La victoria por la mínima ante Instituto gracias al gol del Sultán Herrera -que será pretendido por varios clubes del fútbol argentino el próximo mercado de pases-, lo volvió a posicionar como líder de la Zona B, con 27 unidades.

Lanús (26), Vélez (25), Central (24) y River (21) habían ganado sus partidos, por lo que obligaron al equipo de Gustavo 'Tata' Benítez a hacer lo propio. Bajo presión, el blanquinegro demostró estar, nuevamente, a la altura.

Producto de haber sumado de a tres, Riestra se clasificó automáticamente a los play-offs. En el Apertura, también se había metido entre los mejores 8 del grupo. Todas grandes gestas para una institución humilde y con el presupuesto más bajo (o de los más bajos) de la categoría.

Golazo24 había advertido en la previa que Riestra muy probablemente lograría la victoria ante La Gloria.

image Y Deportivo Riestra va... (Foto: Prensa Riestra).

El fixture de Boca Juniors, que se está quedando afuera de todo

Barracas Central vs. Boca Juniors | Lunes 27 de octubre, 16 horas.

| Lunes 27 de octubre, 16 horas. Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors | Domingo 2 de noviembre, horario a definir.

| Domingo 2 de noviembre, horario a definir. Boca Juniors vs. River Plate | Domingo 9 de noviembre, horario a definir.

| Domingo 9 de noviembre, horario a definir. Boca Juniors vs. Tigre | Domingo 16 de noviembre, horario a definir.

