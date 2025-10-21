Netflix se acostumbró a apostar fuerte con miniseries originales que prometían historias diferentes y arriesgadas, pero muchas terminaron desapareciendo casi de golpe. La inesperada cancelación de varias de estas producciones dejó a los espectadores con la sensación de que el gigante del streaming cortó potencial antes de tiempo, y ahora están empezando a pagarlo caro.
PUNTO FINAL AL CEMENTERIO
Netflix ya empieza a sentir las consecuencias por cancelar sus mejores series
Después de años de meter tijera, Netflix sufre el costo de sus cancelaciones: el gigante del streaming cada vez cuenta menos con la confianza de su público.
El cementerio de series de Netflix
Si uno mira con atención el catálogo de Netflix, se encuentra con un cementerio de series increíbles que murieron antes de cumplir su potencial, muchas de ellas por decisiones empresariales que privilegiaron los números inmediatos sobre la construcción de audiencias a largo plazo.
Ahí entran algunos ejemplos Sense8, The OA y Travelers que marcaron un camino de riesgo y originalidad que apenas alcanzó la segunda temporada, y hoy se percibe que el gigante del streaming dejó pasar historias que podrían haber definido mejor su identidad.
Incluso en los thriller, Netflix tuvo la posibilidad de dominar el género con Mindhunter, que recibió elogios unánimes de crítica y público, pero aquella tercera temporada nunca llegó. En ese sentido, David Fincher, su creador, manifestó en entrevistas que la cancelación fue "frustrante" porque tenían planeada una historia mucho más interesante y profunda.
Mientras tanto, otros servicios como Prime Video dejaron clara su autoridad en el género con paciencia y planificación, con títulos como Reacher, Bosch y Jack Ryan, marcando la diferencia entre un producto olvidable y uno que se vuelve referencia. En el terror lo mismo: entró Mike Flanagan para construir los universos de The Haunting of Hill House y Midnight Mass, pero por falta de control creativo y la cancelación de The Midnight Club se terminó su etapa en Netflix.
Incluso Archive 81, que fue alabada por su tratamiento lovecraftiano, fue cortada sin mayores explicaciones, otra prueba más de que la empresa priorizó las métricas cortoplacistas por encima de construir algo que se instale.
El dilema de Netflix: perder público o aprovechar su liderazgo
Pese a todo esto, Netflix todavía tiene un as bajo la manga: el contenido multilingüe, un terreno donde sigue superando a Prime Video y Apple TV+. Ejemplos de esto son éxitos como El Juego del Calamar, que demostró que una historia puede generar impacto a nivel mundial y convertirse en un fenómeno del que todos hablen, pese a no estar hablada en inglés.
De todas formas, esa sola ventaja no alcanza a compensar la desconfianza que generó su historial de cancelaciones. El espectador aprendió que engancharse con una serie no garantiza que vaya a continuar, y mientras, otros servicios construyen universos narrativos largos y confiables que mantienen al público expectante, temporada tras temporada.
Si Netflix quiere seguir siendo relevante, hoy más que nunca tiene que repensar urgente su estrategia: permitir que las series completen sus historias, darle tiempo a los creadores y recuperar la credibilidad que perdió cuando priorizó la inmediatez por encima de la calidad. The OA y otras más muestran que cuando se descuida la paciencia, hasta el gigante más fuerte puede perder su influencia y, con ella, la posibilidad de marcar agenda en la televisión mundial.
