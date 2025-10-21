Netflix ya empieza a sentir las consecuencias por cancelar sus mejores series

Incluso Archive 81, que fue alabada por su tratamiento lovecraftiano, fue cortada sin mayores explicaciones, otra prueba más de que la empresa priorizó las métricas cortoplacistas por encima de construir algo que se instale.

El dilema de Netflix: perder público o aprovechar su liderazgo

Pese a todo esto, Netflix todavía tiene un as bajo la manga: el contenido multilingüe, un terreno donde sigue superando a Prime Video y Apple TV+. Ejemplos de esto son éxitos como El Juego del Calamar, que demostró que una historia puede generar impacto a nivel mundial y convertirse en un fenómeno del que todos hablen, pese a no estar hablada en inglés.

image Aunque Netflix lidera en contenido multilingüe con éxitos como El Juego del Calamar, su historial de cancelaciones erosiona la confianza del público. Tiene que replantear su estrategia para recuperar su relevancia y su credibilidad.

De todas formas, esa sola ventaja no alcanza a compensar la desconfianza que generó su historial de cancelaciones. El espectador aprendió que engancharse con una serie no garantiza que vaya a continuar, y mientras, otros servicios construyen universos narrativos largos y confiables que mantienen al público expectante, temporada tras temporada.

Si Netflix quiere seguir siendo relevante, hoy más que nunca tiene que repensar urgente su estrategia: permitir que las series completen sus historias, darle tiempo a los creadores y recuperar la credibilidad que perdió cuando priorizó la inmediatez por encima de la calidad. The OA y otras más muestran que cuando se descuida la paciencia, hasta el gigante más fuerte puede perder su influencia y, con ella, la posibilidad de marcar agenda en la televisión mundial.

