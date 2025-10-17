Netflix llega a los cines argentinos con su película más vista de la historia

La película, producida por Netflix junto a Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, ya había recaudado cerca de 18 millones de dólares en su primera proyección en Estados Unidos, algo raro para un estreno que debutó primero en streaming, y ahora vuelve a salas de cadenas como AMC, Regal y Cinemark.

Según un portavoz de AMC, "Aunque las dos compañías no han tenido relación comercial en los últimos años, tanto Netflix como AMC están interesados en las oportunidades mutuamente beneficiosas que podrían surgir de esta y futuras colaboraciones".

En Argentina, el valor del estreno va más allá de lo económico: es un puente entre la cultura pop mundial y su base local de fanáticos, que podrá cantar, disfrazarse y vivir la experiencia de un fenómeno que hasta ahora solo había sido digital.

image Huntr/x, el trío protagonista de la película, se convirtió en fenómeno mundial con cuatro canciones en el Top 10 del Billboard y 7.000 millones de reproducciones.

Que Netflix haya elegido el país como punto de lanzamiento en Latinoamérica refleja un reconocimiento a la comunidad y al peso que tiene la cultura coreana y la animación en la región, y anticipa una tendencia de eventos de streaming en donde la música se encuentre con la participación en vivo.

