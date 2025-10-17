Coloquio IDEA: Sturzenegger retó a empresarios y dijo que los argentinos "somos pelotudos"

Embed "El gobierno les da la libertad de rediseñar el contrato laboral"



Federico Sturzenegger mencionó el sistema de cese y se quejó de que "no hagan nada" ante la posibilidad de "acordar" entre empleados y empresas el contrato laboral: "Quizás están esperando otra cosa". pic.twitter.com/k3ztWPGsxs — El Destape (@eldestapeweb) October 17, 2025

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger abordó el problema de la informalidad y la falta de generación de empleo registrado durante la última década. "La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Según su visión, el sistema actual impone una “alta carga impositiva sobre el trabajo” y agregó que existe una atención desproporcionada sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero escasa discusión sobre los impuestos laborales.

El funcionario también cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la aparición de lo que denominó “peajes”, es decir, costos compulsivos para trabajadores y empresas embebidos en las convenciones. Calificó estos cargos adicionales como “impuestos privados ilegales” y explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora. “Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”, planteó, en referencia a la medida presentada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Recordemos que en agosto pasado, en la reunión del Council of the Americas, Federico Sturzenegger había apuntado directamente contra el titular de la CAC, Mario Grinman, a quien le pidió -ante todo el auditorio- que retire una cautelar solicitada ante la Justicia por la medida que prohibió el cobro de un aporte obligatorio por parte de las cámaras comerciales.

Federico Sturzenegger: "Somos unos pelotudos"

En otra parte de su exposición, Federico Sturzenegger reiteró que en el mediano plazo Argentina será uno de los países con la energía más barata del mundo, lo cual le dará una ventaja competitiva significativa, y marcó el círculo virtuoso que se generará entre la energía y la industria.

El ministro también planteó que cuando el país se estabilice habrá otros sectores que podrán desarrollarse como por ejemplo la minería asociada al transporte. En ese marco planteó dos hipótesis: “Cuando Dios creo el mundo y la cordillera puso todos minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”.

Así ejemplificó la necesidad de que Argentina avance en reformas de fondo para generar incentivos e inversiones para desarrollar todo su potencial.

“Si Argentina tiene equilibrio fiscal y derecho a la propiedad, van a venir las inversiones mineras”, afirmó, y remató: "estamos dejando de ser tan pelotudos y estamos explotando los recursos mineros".

----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: Ocaso de los dioses

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

Alejandro Fantino destrozó a Javier Milei y los trolls no lo perdonaron