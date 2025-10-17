Darle espacio al sexo dentro de todas las ocupaciones que conlleva la maternidad puede ser un tanto complicado, agobiante y casi que imposible. Sin embargo, lo primero que hay que tener en cuenta es que, en verdad, la vida sexual puede verse afectada después del parto.
TOMA NOTA
Es posible disfrutar del sexo durante la maternidad: Te explicamos cómo
La maternidad puede transformar la vida sexual y la relación de pareja. Aquí hay algunos consejos para disfrutar del sexo siendo mamá.
Las nuevas responsabilidades, la convivencia en pareja, los factores psicológicos, el cansancio, las horas sin dormir, y hasta los cambios corporales pueden hacer que las relaciones sexuales sean diferentes durante la maternidad.
Y es que todo esto hace que el sexo pase a un segundo a plano, al menos por un tiempo.
La buena noticia es que hay maneras de reinventar la vida sexual y disfrutar de las relaciones sexuales después de ser madre.
A propósito del Día de la Madre en Argentina, que se celebra este 19/10, algunos consejos para tener sexo durante la maternidad:
Planifica el sexo
No hay nada de malo en programar el sexo, de hecho, expertos piden desterrar el mito de que el sexo espontáneo es mejor. En un estudio con investigadores de la Universidad de York no encontraron respaldo de que las personas experimenten el sexo espontáneo como más satisfactorio que el sexo planeado.
En ese sentido, algunos expertos recomiendan fijar un día en el calendario para tener relaciones sexuales o pasar un momento a solas con tu pareja, además procura que sea un momento en que puedas estar relajada.
Haz ejercicios de Kegel
El trabajo de parto puede afectar los músculos del suelo pélvico que son clave para el sexo, las sensaciones íntimas y el orgasmo. Una manera de tonificar estos músculos es haciendo ejercicios de Kegel.
¿Cómo? El Centro Médico de la Universidad de Chicago recomienda: "Asegúrese de que su vejiga esté vacía. Encuentra los músculos adecuados, son los mismos músculos que usarías para detener la micción a mitad de camino. Aprieta y mantén esos músculos durante 10 segundos, y luego relájalos durante 10 segundos. Realice tres series por día de 10 a 15 ejercicios de Kegel cada una".
Conversa con tu pareja
La comunicación es primordial en la vida sexual y es una de las recomendaciones de la Clínica Mayo para el sexo después del embarazo.
"Si no te sientes sensual o tienes miedo de sentir dolor al tener relaciones sexuales, habla con tu pareja. Hasta que no se sientan listos para tener relaciones sexuales, es posible que deban vincularse y demostrarse cariño de otras formas".
Además, es importante hacerle saber a tu pareja lo que te gusta y lo que no.
Tener sexo rápido
No es de extrañar que otra recomendación sea tener sexo rápido, o practicar el famoso "rapidín", que es tener relaciones sexuales de manera apresurada.
La revista GQ menciona que esta manera de tener relaciones sexuales puede tener algunos beneficios: es bastante divertido, ayuda a liberar el estrés, aumenta el deseo, ayuda a salir de la rutina sexual.
Vive el sexo de otra forma
Otro buen consejo para reinventar la vida sexual después de ser madre es descubrir nuevas maneras de vincularse en la intimidad con la pareja.
Y es que, no todo debe estar enfocado en las relaciones sexuales vaginales, sino que hay otras formas de aumentar la intimidad como dar un masaje erótico, tener sexo oral, masturbarse mutuamente, o tomar una ducha juntos.
---------
Más noticias en Urgente24
Cómo aumentar el deseo sexual después de los 50: Tenemos consejos
6 alimentos ricos en zinc para erecciones más fuertes
Peligrosa tendencia está contribuyendo a que el VIH se propague más
Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga
¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar