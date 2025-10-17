Es posible disfrutar del sexo durante la maternidad: Te explicamos cómo

Planifica el sexo

No hay nada de malo en programar el sexo, de hecho, expertos piden desterrar el mito de que el sexo espontáneo es mejor. En un estudio con investigadores de la Universidad de York no encontraron respaldo de que las personas experimenten el sexo espontáneo como más satisfactorio que el sexo planeado.

En ese sentido, algunos expertos recomiendan fijar un día en el calendario para tener relaciones sexuales o pasar un momento a solas con tu pareja, además procura que sea un momento en que puedas estar relajada.

Haz ejercicios de Kegel

El trabajo de parto puede afectar los músculos del suelo pélvico que son clave para el sexo, las sensaciones íntimas y el orgasmo. Una manera de tonificar estos músculos es haciendo ejercicios de Kegel.

¿Cómo? El Centro Médico de la Universidad de Chicago recomienda: "Asegúrese de que su vejiga esté vacía. Encuentra los músculos adecuados, son los mismos músculos que usarías para detener la micción a mitad de camino. Aprieta y mantén esos músculos durante 10 segundos, y luego relájalos durante 10 segundos. Realice tres series por día de 10 a 15 ejercicios de Kegel cada una".

Conversa con tu pareja

La comunicación es primordial en la vida sexual y es una de las recomendaciones de la Clínica Mayo para el sexo después del embarazo.

"Si no te sientes sensual o tienes miedo de sentir dolor al tener relaciones sexuales, habla con tu pareja. Hasta que no se sientan listos para tener relaciones sexuales, es posible que deban vincularse y demostrarse cariño de otras formas".

Además, es importante hacerle saber a tu pareja lo que te gusta y lo que no.

Tener sexo rápido

No es de extrañar que otra recomendación sea tener sexo rápido, o practicar el famoso "rapidín", que es tener relaciones sexuales de manera apresurada.

La revista GQ menciona que esta manera de tener relaciones sexuales puede tener algunos beneficios: es bastante divertido, ayuda a liberar el estrés, aumenta el deseo, ayuda a salir de la rutina sexual.

Vive el sexo de otra forma

Otro buen consejo para reinventar la vida sexual después de ser madre es descubrir nuevas maneras de vincularse en la intimidad con la pareja.

Y es que, no todo debe estar enfocado en las relaciones sexuales vaginales, sino que hay otras formas de aumentar la intimidad como dar un masaje erótico, tener sexo oral, masturbarse mutuamente, o tomar una ducha juntos.

---------

Más noticias en Urgente24

Cómo aumentar el deseo sexual después de los 50: Tenemos consejos

6 alimentos ricos en zinc para erecciones más fuertes

Peligrosa tendencia está contribuyendo a que el VIH se propague más

Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga

¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar