Cáncer de mama: Sólo 2 de cada 10 mujeres argentinas conoce la edad para la primera mamografía

¿Qué es el Índice de concientización de cáncer de mama?

El Índice es una herramienta que mide el nivel de conocimiento y las prácticas de las mujeres mayores de 18 años en Argentina sobre el cuidado mamario, la detección y el tratamiento del cáncer de mama. Y a su vez, surge de la búsqueda de crear un bien social, de uso público y gratuito, que pueda ser adoptado por fundaciones, ONG, centros de salud y otras entidades.

El Índice busca acceder a estas percepciones y actuar sobre ellas, impulsando un movimiento colectivo, que piense cómo robustecer e impulsar esfuerzos desde distintos sectores para concientizar e impactar en la salud mamaria de las mujeres de Argentina.

También es un disparador para habilitar las conversaciones necesarias para transformar hábitos y garantizar derechos: ¿qué saben realmente las mujeres sobre el cáncer de mama?, ¿qué prácticas adoptan para el cuidado de la salud mamaria?, ¿qué miedos, qué desconocimientos o qué limitaciones atraviesan sus decisiones cotidianas?

El Índice de Concientización de Cáncer de Mama indaga en estos aspectos, escuchando a las mujeres sobre lo que dicen saber sobre esta enfermedad.

¿Qué dicen saber las mujeres en Argentina sobre el cáncer de mama?

El 70% de las entrevistadas dijo conocer a alguien con cáncer, y el 45% de ellas lo asociaron específicamente con cáncer de mama.

A pesar del amplio conocimiento y presencia de la enfermedad en la vida de las mujeres, esto no significa que esté disponible o incorporada la información necesaria para el cuidado mamario: solo 4 de cada 10 mujeres en Argentina tiene información suficiente sobre cómo cuidar su salud mamaria, en términos de las prácticas para reducir riesgos, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento.

Hay algunos mitos que todavía prevalecen en la sociedad y que son preocupantes: 6 de cada 10 mujeres considera al nódulo como principal signo indicativo de cáncer de mama, aunque éste puede estar presente, en sus etapas iniciales, de forma asintomática.

Aún así, casi el 80% de las entrevistadas consideran que el cáncer de mama puede ser curado, y 7 de cada 10 identifican el diagnóstico precoz como fundamental para lograrlo.

mamografia.jpg La OMS recomienda el tamizaje organizado con mamografía cada dos años para las mujeres de 50 a 69 años. Se puede hacer mucho antes en algunos casos, según expertos.

Sobre la detección temprana, el Índice indaga sobre conocimientos y prácticas en relación a esta y revela que solo 6 de cada 10 mujeres reconocen la mamografía como la prueba principal para indicar la sospecha de cáncer de mama.

Sin embargo, apenas 2 de cada 10 conoce la edad recomendada para iniciar la realización del estudio sin síntomas ni antecedentes familiares.

A su vez, más de la mitad desconocen que la mamografía puede realizarse antes de esa edad si existe indicación médica por antecedentes o síntomas: este vacío de información puede hacer que señales tempranas pasen inadvertidas y que controles decisivos se retrasen, aumentando el riesgo de detección tardía.

Dos de cada tres mujeres creen que es posible reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Y si bien hay un deseo de modificar los hábitos para cuidar la salud, que expresan más del 80% de las mujeres entrevistadas, 4 de cada 10 dicen no adoptar prácticas para reducir los riesgos de desarrollar cáncer de mama.

En esta dimensión se percibe un acceso desigual a las condiciones para lograr desarrollar estos hábitos saludables: el 58% de quienes logran incorporarlos y mantenerlos se concentra en mujeres con mayores recursos económicos y educativos.

Si bien no existen evidencias concluyentes de que la adopción de determinados hábitos prevenga el cáncer de mama, las principales sociedades científicas coinciden en que una alimentación equilibrada, la actividad física regular y los controles de salud son fundamentales para promover el bienestar general y contribuir a la detección temprana.

El estudio también reveló que las mujeres en Argentina están divididas sobre su conocimiento sobre qué estudios deben cubrir el sistema de salud (público, obras sociales y prepagas) para la detección del cáncer de mama: sólo la mitad está al tanto de que las mamografías, ecografía y otros estudios según indicación médica, están cubiertos por los sistemas de salud, sin límites de edad.

Indice concientizacion cáncer de mama FINA 2 El Índice de concientización de cáncer de mama fue presentado por la Fundación Instituto Natura.

“El Índice deja en evidencia que muchas mujeres no cuentan con los conocimientos ni las prácticas necesarias para cuidar su Salud Mamaria. Se puede vislumbrar un entramado de desigualdades donde el acceso a hábitos de cuidado y a estudios regulares está marcado por la clase social y el territorio", afirma Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura.

Y continúa. "Muchas veces, no se trata de falta de voluntad ni de desconocimiento: se trata de derechos que hoy no están plenamente garantizados. Por eso, cuando hablamos de cáncer de mama no alcanza con señalar recomendaciones individuales: necesitamos transformar esas recomendaciones en posibilidades reales para todas".

"El cuidado de la salud mamaria debe ser un derecho accesible, sostenido por políticas públicas, acompañado por el sistema de salud en su conjunto y asumido como una responsabilidad social compartida”, agrega.

Metodología

El estudio del Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama fue realizado por Somatório Inteligência junto al área de Datos de Fundación Instituto Natura en Argentina – que desde hace más de 22 años actúa con iniciativas en favor de la salud y los derechos de las mujeres en la región – y encuestó a 1077 mujeres mayores de 18 en todas las regiones del país (Buenos Aires, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia), con control de grupos de edad, clases, regiones y provincias.

El error muestral de la investigación es del 3%, con un nivel de confianza del 95%.

